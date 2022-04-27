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Dünya Mısır'da feci kaza! 2 ölü 44 yaralı
Dünya

Mısır'da feci kaza! 2 ölü 44 yaralı

Mısır’ın Sina Yarımadası’nda bulunan Güney Sina Valiliği bölgesinde otobüs kaza yaptı. 2 kişinin hayatını kaybettiği 44 kişinin de yaralandığı olay için soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 19:33:00 - 2022-04-27 19:39:00

Mısır’ın Sina Yarımadası’nda bulunan Güney Sina Valiliği bölgesinde meydana gelen otobüs kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.

Mısırlı güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Mısır’ın Sina Yarımadası’nda bulunan Güney Sina Valiliği’ndeki bir yolda gerçekleşen otobüs kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.

Çok sayıda ekip sevk edildi

Yaralananlar arasındaki 13 kişinin Mısırlı polisler olduğu aktarılırken, olay yerine 17 ambulans, sivil savunma ve itfaiye ekibi gönderildi. Hayatını kaybedenler ve yaralılar Sharm El- Sheikh Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılması için savcılığa haber verildi.

Yol güvenliğinin yetersizliği, bakımsız altyapı ve trafik düzenlemelerindeki eksikler nedeniyle Mısır’da her gün ölümcül kazalar yaşanıyor.

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