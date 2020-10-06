  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mısır’da eylemleri takip eden gazeteciye gözaltı
Aktüel

Mısır’da eylemleri takip eden gazeteciye gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 13:56:05 -
Mısır’da eylemleri takip eden gazeteciye gözaltı

İSTANBUL (AA) - Mısır’da eylül ayında başlayan ve hala devam eden eylemleri takip eden İslam el-Kulhi adlı gazeteci gözaltına alındı.

Mısır yerel basınına yansıyan haberlere göre, terör eylemlerinden sorumlu yargı birimi olarak bilinen “Devlet Güvenlik Savcılığı” eylemleri haberleştiren gazeteci Kulhi hakkında 15 gün gözaltı kararı verdi.

Mısırlı gazeteci Kulhi’nin, polisin Giza kentinin Munib bölgesinde geçen 9 Eylül’de İslam el-Astrali adlı genci öldürmesinin ardından başlayan olayları haberleştirdiği için gözaltına alındığı öne sürüldü.

Öte yandan savcılık “terör örgütüne üye olmak ve yalan haber yaymakla” suçlanan gazeteci Besme Mustafa’nın serbest bırakıldığını duyurdu.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, “Başsavcı Hamda es-Savi soruşturmanın ardından Besme Mustafa’nın serbest bırakılması kararı verdi.” ifadelerine yer verildi.

Besme Mustafa, geçen cumartesi günü Mısır’ın turistik şehirlerinden Luksor’da gözaltına alınmıştı.

Luksor’da eylemciler geçen cumartesi günü Uveys er-Ravi adındaki gencin polis tarafından vurularak öldürülmesini protesto etmek için eylem düzenlemişti. Eylemleri takip eden Mustafa, polis tarafından gözaltına alınmış ve savcılık dün hakkında 15 gün gözaltı kararı vermişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kanada Ermeni lobisine boyun eğdi! İHA ve SİHA'lar için parça üretiyordu
Dünya

Kanada Ermeni lobisine boyun eğdi! İHA ve SİHA'lar için parça üretiyordu

Kanada'da üretilen teknolojilerin Dağlık Karabağ’da kullanıldığı yönündeki iddialar üzerine Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champa..
Cübbeli Ahmet Hoca, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin uyardı: Bu helal değil
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin uyardı: Bu helal değil

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Azerbaycan-Ermenistan çatışması devam ederken Türk vatandaşlara önemli bir u..
Ermenistan'a destek için bölgeye geldiler!
Dünya

Ermenistan'a destek için bölgeye geldiler!

Azerbaycan-Ermenistan geriliminde tarafsız olduğunu açıklayan Rusya, Ermenistan'a özel bir uçak gönderdi.
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay