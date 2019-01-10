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Mısır'da 9 İhvan yöneticisine beraat!

Mısır’da, aralarında İhvan'ın Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii’nin de olduğu üst düzey 9 yöneticiye beraat kararı verildi.

10 Ocak 2019 Perşembe 14:57
Mısır'da 9 İhvan yöneticisine beraat!

Mısır’da mahkeme aralarında Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii’nin de olduğu üst düzey 9 yöneticiye beraat kararı verdi.

Yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Giza Ceza Mahkemesi, Muhammed Bedii, şehit Esma el-Biltaci'nin babası Muhammed el-Biltaci, Isam İryan, eski Tedarik Bakanı Basim Avde, Safvet Hicazi ve diğer 4 kişinin "İstikamet Camisi olayları" davasında beraatına hükmetti.

Toplu verilen ilk beraat

AA muhabirine açıklamalarda bulunan davanın savunma heyeti başkanı Abdulmunim Abdulmaksud, söz konusu kararın Muhammed Bedii ve İhvan yöneticileri hakkında topluca verilmiş ilk beraat kararı olduğunu söyledi.

Mısır'da Sisi darbesi

Mısır'da 3 Temmuz 2013 tarihinde, ABD kuklası Abdülfettah es-Sisi, BAE gibi hain ülkelerinde de desteğini alarak ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi'ye darbe yapıp koltuğa oturdu. Bu hain darbenin ardından 22 Temmuz'da başkent Kahire'nin batısındaki İstikamet Camisi yakınlarında darbe karşıtları ile destekçileri arasında meydana gelen şiddet olaylarında 9 kişi ölmüş, pek çok kişi de yaralanmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 14:57
  1. İhvan
  2. Mısır
  3. Müslüman Kardeşler
  4. beraat
  5. Muhammed Bedii

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