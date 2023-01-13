Mısır unlu kek! En kolay Ispanaklı mısır unlu kek tarifi: Yeni gelinlerin mutfağında gözde lezzet! Nefis yemek

Ispanaklı Mısır Unlu Kek Tarifi İçin Malzemeler

500 gram ıspanak

3 tane yumurta ( birinin sarısı üzeri için ayrılacak)

1 tane orta boy kuru soğan

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı mısır unu

1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ

1 su bardağı doğranmış beyaz peynir

1 çay kaşığı karabiber

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri İçin ;

Kaşar peyniri rendesi

Ispanaklı Mısır Unlu Kek Tarifi Nasıl Yapılır?

Önce ıspanağı ayıklayıp yıkayın, doğrayıp bir süzgece alın suyu iyice süzülsün.

Kuru soğanı ince ince doğrayın ıspanağa ilave edin.Karıştırma kabına üç tane yumurtayı kırın, mikserle çırpın, sırasıyla sıvı yağ, yoğurt, peynir, karabiber, tuz, un ve kabartma tozunu ekleyip tekrar çırpın.

Üzerine ıspanaklı karışımı da ekleyip spatula ile karıştırın, yağlanmış tepsiye dökün.

Üzerini düzeltin ayırdığınız yumurta sarısı sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin, fırından almadan üzerine kaşar peyniri rendesi serpip, kaşarlar kızarınca fırından çıkarıp servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun.

Mısır Unlu Etli Ispanak Yemeği Tarifi İçin Malzemeler

2 büyük kuru soğan

1 kg Ispanak

Yumruğun kadar kuş başı et

4 kaşık bulgur

1 kaşık mısır unu

2 kaşık mısır yarması

2 kaşık salça

Tereyağı

Sıvı yağı

2 diş sarımsak

Pul biber

Tuz

Mısır Unlu Etli Ispanak Yemeği Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk önce etlerimizi kuşbaşı kesip küçük bir tavaya koyalım ve kaynatılmış su ile iyice pişmeye bırakalım. Ispanakları güzelce yıkayalım. Yıkadıktan sonra ince ince doğrayıp tenceremize yerleştirelim. Ketle’da su kaynatıp ıspanağın üzerine dökelim hepsini alacak şekilde. Altını yakalım kaynamaya başlayınca altını söndürelim ve suyunu bir kaba sızdıralım. Başka bir tencere çıkartıp kestiğimiz kuru soğanları ve salçayı, tereyağı ve sıvı yağı (karışık) ile kavuralım. Soğanlar iyice kavrulduktan sonra etimizin altını kapatalım ve suyu tavada kalacak şekilde sadece etlerimizi seçip tenceremize ekliyoruz. Üzerine mısır yarması, mısır unu, pul biber, tuz döküyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Ardından ıspanaklarımızı döküyoruz ve iyice karıştırdıktan sonra üzerine Et suyunu, ıspanak Suyunu yettiği kadar dökelim. Yetmezse sıcak su ilave edelim. Sarımsakları soyalım, ikiye bölelim ve içine atalım. 35- 40 dakika pişirmeye bırakalım. Afiyet olsun.

Malzemeler

Keki için:

3 adet yumurta

3/4 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı süt

3/4 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı ıspanak püresi (400 gr ıspanağı blenderdan geçirin)

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

2,5 su bardağı un

Arası için:

2 paket krem şanti

1,5 su bardağı soğuk süt

TARİF

İlk olarak ıspanakları güzelce yıkayın ve rondoda güzelce püre haline getirin. Daha kolay çekilmesi için içerisine biraz sıvı yağ da ekleyebilirsiniz.

Yumurta ve şekeri güzelce çırpın. Sütü ve sıvı yağını da ekleyip çırpmaya devam edin. Ispanak püresini de ekleyip karıştırın.

Ayrı bir tarafta unu, vanilyayı, kabartma tozunu eleyin ve karışıma ekleyin. Güzelce karıştırdıktan sonra yağladığınız kare borcama dökün. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirin.

Krem şanti için derin bir kapta kıvam alıncaya kadar süt ve şantiyi çırpın ve buzdolabına kaldırın. Pişen kekinizi fırından çıkartın. Soğumaya bırakın. Soğuyan kek borcamdan kolaylıkla çıkacaktır.

Keki bir tabağa koyun ve üzerini bıçak yardımıyla kesip alın. Kestiğiniz parçaları ya rondo da çekin ya da elinizle ufalayın. Kek tababını tekrar borcama koyun. İsterseniz kekinizi biraz sütle ıstalabilirsiniz.

Hazırladığınız şantiyi kekin üzerine güzelce yayın. Kek kırıntılarıyla da pastanın üzerini kaplayın.

Nar taneleriyle süsleyebilirsiniz.

1 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz



AFİYET OLSUN!