Mısır Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor! Ankara'dan yardım talep edecekler

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında patlak veren siyasi krizler, Mısır'daki Rus turist endüstrisine de büyük bir darbe vurmuş durumda.

Özellikle Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki Şarm eş Şeyh ve Hurdaga yerleşimleri, Rus turistler için büyük bir cazibe merkeziydi.

Middle East Eye'da yer alan habere göre, yaz aylarının yaklaşmasıyla Mısır, turizm sezonunu açmayı beklerken, Ukrayna'da patlak veren savaş ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar, Mısır yönetimini telaşa düşürdü.

Ülkenin gayrısafi yurtiçi hasılasının yüzde 12'sini turizm gelirleri oluştururken, Rus turistler de bu rakamlar içerisinde çok büyük bir paya sahip.

Yaptırımlar sebebiyle Rusların ulaşımda yaşadığı zorluklara ek olarak, Rus turistlerin parasal problemler de çekeceği ve Mısır'ın bu sebeple zor durumda olduğu belirtiliyor.

Türkiye'den destek arayışı

Mısır, bu sorunu kısmen de olsa çözebilmek için ise yönünü Türkiye'ye çevirmiş durumda.

Ukrayna'da patlak veren savaşta Rusya'ya karşı duruyor olsa da Türkiye, Rusya'ya yönelik yaptırımlara dahil olmadı. Halihazırda Türkiye, hem Ukrayna hem de Rusya ile iyi ilişkilere sahip olan ender ülkeler arasında yer alıyor.

Mısır'ın Turizm Bakanlığı yetkililerinden Gada Şalabi, yerel gazetelere yaptığı açıklamada, Rus turist krizini Türkiye üzerinden çözebileceklerini söyledi.

Bu kapsamda Mısır'ın, Türkiye-Mısır ortak tatil paketlerinin yanı sıra, Rus turistlerin Türkiye üzerinden Mısır'a getirilmesine yönelik adımlar atacağı kaydediliyor.

Mısır'ın planlarının istenildiği gibi gidip gitmeyeceği kesin olarak bilinmiyor. Fakat bu durumun Türkiye-Mısır normalleşmesinde Türkiye lehine bir pozisyon oluşturacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Mepa News