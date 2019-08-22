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Mısır tarlasında Hint keneviri ele geçirildi

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda mısır tarlasında 70 kök Hint keneviri ile 7 kilo 751 Gram esrar ele geçirildi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 16:54
Mısır tarlasında Hint keneviri ele geçirildi

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda mısır tarlasında 70 kök Hint keneviri ile 7 kilo 751 Gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan birisi tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu maddeyle mücadele programı kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.


Seydikemer ilçesinin Yayla Patlangıç Mahallesi’nde yaşayan M.P’nin mısır tarlasında uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Yapılan istihbarı çalışma sonrasında ekipler operasyon gerçekleştirdi.


Operasyonda M.P’nin mısırların arasına ekilmiş 70 kök Hint keneviri, tarla içinde kesilerek kurutulmaya bırakılmış bin 400 gram esrar, evin yanında odunların içine gizlenmiş 151 gram esrar ile hassas terazi, M.P. ile Babası R.P. ortak ahır olarak kullanımda bulunan kısımda


Yine M.P. ile Babası R.P. ortak ahır olarak kullanımda bulunan kısımda bidon içerisinde 6 kilo 200 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Operasyonda gözaltına alınan M.P. ile babası R.P. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Zanlılarda, M.P. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Babası R.P ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 16:54
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