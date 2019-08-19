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Mısır tarlasına kenevir ekmişler

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda mısır tarlasında 82 kök ve evin bahçesinde 37 kök olmak üzere toplam 119 kök Hint keneviri ile 450 gram kubar esrar ele geçirildi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:03
Mısır tarlasına kenevir ekmişler

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda mısır tarlasında 82 kök ve evin bahçesinde 37 kök olmak üzere toplam 119 kök Hint keneviri ile 450 gram kubar esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Salihli Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ve istihbarat ekipleri, Çavlu Mahallesi’ndeki bir mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, S.G.’ye(54) ait mısır ekili tarlaya operasyon düzenleyerek arama yaptı. Mısır tarlasında yapılan aramada ekili halde 82 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınıp ifadesi alınan S.G.’nin serbest bırakıldığı öğrenildi.



Bahçede sebze yerine kenevir yetiştirmiş


Öte yandan Salihli’deki uyuşturucuyla mücadelesini kararlılıkla sürdüren jandarma ekipleri bir evin bahçesine düzenledikleri operasyonda 37 kök Hint Keneviri ve 450 gram kubar esrar ele geçirdi. Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sart Karakol Komutanlığı ve İstihbarat ekipleri, Sart Mahallesi’nde ikamet eden A.Ç.’ye ait ikamete operasyon düzenledi. Operasyonda evin bahçesinde sebze ekilen alanda 37 kök Hint keneviri ele geçirilirken ikamette narkotik köpek timi ile yapılan aramada 450 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Olayla ilgili A.Ç. yasa dışı ekim yapmak ve uyuşturucu madde bulundurmak suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:03
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