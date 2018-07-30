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Mısır püskülü çayı nasıl yapılır?

Mısır püskülü çayı, mısır ve mısırın kabuğu arasında kalan sarı püsküller ile hazırlanan çok faydalı bir bitki çayı olarak bilinmektedir.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 12:45
Mısır püskülü çayı nasıl yapılır?

Mısır püskülü çayını hazırlamak çok pratiktir. Bunun için öncelikle satın aldığınız mısırların püsküllerini ayıklayın. Ardından ufak ufak doğrayın. Bu çay için oran, bir büyük bardak mısır püskülü çayı için bir yemek kaşığı doğranmış mısır püskülüdür.

Mısır püskülü çayı hazırlamak için kaynamış suya doğradınız mısır püsküllerini atın ve suyun bulunduğu kabın ağzını kapatın. Mısır püskülü çayı, demlenerek hazırlanan bir çay olduğundan, mısır püsküllerinin 20 dakika kadar sıcak suda demlenmesini bekleyin.

Bu süre dolduktan sonra çayınızı süzüp bardağınıza alabilirsiniz. Dilerseniz çayınızın daha tatlı ve lezzetli olması için bir ya da yarım çay kaşığı balı da mısır püskülü çayınıza ekleyebilirsiniz.

Mısır püskülü çayı hazırlamak için ayıkladığınız mısır püsküllerini, dilerseniz topluca doğrayıp kuruttuktan sonra bir saklama kabında muhafaza edebilirsiniz. Böylece çayınızı hazırladığınızda her defasında mısır püskülü doğramak zorunda kalmazsınız.

Hazırladığınız çayı çok fazla tüketmek böbreklerinizi yorabilir. Bu nedenle mısır püskülü çayı tüketiminizi, günde 2 ya da 3 bardakla sınırlı tutmanız daha doğru olacaktır.

Mısır püskülü çayının faydaları olduğu gibi çok kullanıldığı zamanlarda yan etkileri de olabilir. İdrar söktürücü özelliğinin bulunması sebebiyle çay, çok fazla tüketildiğinde vücudun susuz kalmasına sebep olabilir.

İlaç kullanan kişilerin de bu çayı tüketmeden önce, doktorlarına danışması gereklidir. Örneğin, yüksek tansiyonu olan ve ilaç kullanan bir kişi, bu çayı tüketirse kan basıncında yüksek derecede düşme yaşanır.

Mısır püskülü çayı, mısır, mısır unu ve mısır polenine alerjisi olan kişilerce kesinlikle kullanılmamalıdır. Ayrıca gebelik döneminde de tüketilmemesi gerekir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 12:45
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