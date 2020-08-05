Mısır, Kuveyt ve Yemen'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 4 bin 912'ye, Kuveyt'te 465'e, Yemen'de 506'ya yükselirken, Katar'da vaka sayıları arttı.

Mısır Sağlık Bakanlığı, virüs nedeniyle 24 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 112 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.Bakanlık yaptığı açıklamada, ülkede toplam can kaybının 4 bin 912'ye, vaka sayının 94 bin 752'ye yükseldiğini, 1503 kişinin iyileşmesiyle 45 bin 569 kişinin de sağlığına kavuştuğunu aktardı.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 465'e yükseldi.



Ülkede toplam vaka sayısı 475 artışla 68 bin 774'e ulaşırken, 60 bin 326 kişi de sağlığına kavuştu.

- Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, 26 yeni vaka görüldü.



Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 506'ya, yeni vaka ile hasta sayısı 1760'a yükselirken, iyileşen sayısında bir artış olmadı.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 216 kişide virüs tespit edildiği kaydedildi.

Böylece vaka sayısının 111 bin 538'e yükseldiği, can kaybının 177, sağlığına kavuşanların sayısının 108 bin 254 olduğu belirtildi.



