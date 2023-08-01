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Ekonomi Mısır ile Türkiye'nin sürpriz hamlesi: Türkiye'de yeni dönem başlıyor diye duyurdular! Yerel paralarda ticaret imkanı
Ekonomi

Mısır ile Türkiye'nin sürpriz hamlesi: Türkiye'de yeni dönem başlıyor diye duyurdular! Yerel paralarda ticaret imkanı

Yeniakit Publisher
2023-08-01 16:54:00 - 2023-08-01 17:03:00
Mısır ile Türkiye'nin sürpriz hamlesi: Türkiye'de yeni dönem başlıyor diye duyurdular! Yerel paralarda ticaret imkanı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmet Samir Saleh ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Bakan Bolat Türkiye'de yeni gelişmelerin olacağı sinyalini verdi! Türkiye'nin gündemine düştü. 'Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Ahmet Samir Saleh ile bir araya gelerek ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri değerlendirdik, ekonomik ilişkilerimizde yeni bir yol haritası belirledik.' dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmet Samir Saleh ile bir araya gelerek, "Ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri değerlendirdik, ekonomik ilişkilerimizde yeni bir yol haritası belirledik. Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması çerçevesinde kısa süre içinde Kahire'de bir araya geleceğiz" dedi.

TÜRKİYE İLE MISIR ARASINDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmet Samir Saleh ve beraberindeki heyetle bir araya geldiği kareleri paylaştı. Paylaşımında Mısır ile yeni ekonomik gelişmelerin yaşanacağını aktaran Bolat, şunları kaydetti:

"Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Ahmet Samir Saleh ile bir araya gelerek ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri değerlendirdik, ekonomik ilişkilerimizde yeni bir yol haritası belirledik. Mısır ile karşılıklı ticaretimizi 5 yıl içinde 15 milyar dolara ulaştırmayı, Serbest Ticaret Anlaşmamızı geliştirmek için Ortak Komite Toplantımızı gerçekleştirmeyi, yatırımlar ve müteahhitlik hizmetlerindeki işbirliğimizi geliştirmeyi, yerel paralarda ticaret imkanlarını araştırmayı kararlaştırdık. Bu toplantıda aldığımız kararları takip etmek üzere, Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması çerçevesinde kısa süre içinde Kahire'de bir araya geleceğiz."

Bakan Bolat, Saleh ile birlikte ayrıca Türkiye ile Mısır'dan iş dünyası kuruluşlarının başkanlarının katılım sağladıkları çalışma toplantısı da gerçekleştirdiklerini belirterek, "Mısır ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik özel sektör görüş ve değerlendirmelerini dinledik" ifadelerini kullandı.

Bolat'a, görüşmelerinde Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Hüsnü Dilemre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve bakanlık bürokratları da eşlik etti.
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