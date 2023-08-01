Ruslardan Türkiye kararı: Turizmde tüm zamanların rekorları kırıldı, Rus turistler çıldırdı! O şehrimize akın ettiler

İstanbul’a gelen Rus vatandaşlarının çok büyük bir bölümünün transit yolcu olduğunu açıklayan Rusya Tur Operatörleri Birliği ATOR, Antalya’nın da yüksek fiyatlar nedeniyle düşüş yaşadığına dikkat çekti.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) yılın ilk yarısında Türkiye'yi ziyaret eden 2,6 milyon Rus vatandaşının büyük bir kısmının transit yolcu olduğunu açıkladı. İstanbul aktarmalı olarak farklı ülkelere giden Rusların ziyaretçi sayılması ile ortaya yanıltıcı bir rakamın çıktığını belirten ATOR, Antalya’nın tatil amaçlı gerçekleşen seferlerdeki payının yüzde 50’lere düştüğü açıklandı.

ATOR’un raporunda, 2023'ün ilk altı ayında Antalya'ya 1.309.267, Muğla'ya (Ege sahili) 124.338 ve İzmir'e 20.837 Rus turistin geldiği kaydedildi.

Rusların Ocak-Haziran aylarında Türkiye'ye yaptığı 2.709.397 ziyaretin sadece %50'si Antalya'ya yapılırken bu oranın 2019'da yüzde78’ler seviyesinde olduğu belirtildi.

İstanbul’a gelen Rusların yüzde 70’i transit yolcu

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2023'ün ilk altı ayında Rusya'dan İstanbul'a ise 1.007.837 ziyaretçi geldi. 2019 yılına göre üç kat, (+%195), 2022 yılına göre ise iki kat (+%91) artış gibi görünüyor. Fakat ATOR, İstanbul'a gelen ziyaretçi sayısının yaklaşık %70'inin, üçüncü ülkelere giden transit Rus yolculardan oluştuğu tahminini paylaştı.

ATOR tarafından yayınlanan bültende, yüksek fiyatlar nedeniyle Antalya’ya gider turist sayısında düşüş yaşandığına dikkat çekilerek; Haziran 2023'te Rusların Türkiye'ye yaptıkları toplam seyahat sayısında Antalya'nın payının %64, İstanbul'un payı ise %20 civarında gerçekleştiği açıklandı. Bu oranlar Haziran 2022'de Antalya için %69,4 ve İstanbul için %19,4 iken, 2019 Haziran ayında ise Antalya %83,5 iken İstanbul %5’ti. (turizmajansi)

Turizm rakamlarında 2022'ye göre yüzde 22 artış var

Eşsiz havası, masmavi denizi, kumsalları, kaliteli tesisleri, yemyeşil doğası, tarihi ile dört mevsim turizm imkanı sunan Antalya, 2023 yılında turizmdeki yükselen grafiği ile yoluna devam ediyor. 2022 yılının 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasında hava yoluyla 6 milyon 688 bin 513 turist ziyaret ederken, bu sayı 2023 yılının aynı döneminde 8 milyon 184 bin 89 olarak gerçekleşerek artış yüzde 22 oldu. 2023 yılının 1 Temmuz-31 Temmuz tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 11 artış kaydetti.

Tüm zamanların en iyi temmuz ayı

Turizm de rekorlar yılı olarak bilinen 2019 yılının Temmuz ayında Antalya'yı 2 milyon 592 bin 471 kişi ziyaret ederken bu sayı 2023 yılında 2 milyon 660 bin 420 olarak gerçekleşti. Bu rakamla birlikte Antalya'ya hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı bakımından tüm zamanların en iyi temmuz ayı gerçekleşmiş oldu.

İlk 7 aylık dönemde Rusya lider

2023 yılında Antalya'yı hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı bakımından Ruslar birinci, Almanlar ise ikinci sırada yer alıyor. 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasında Antalya'ya en çok turist 1 milyon 853 bin 879 ile Rusya'dan geldi. Rusya'yı 1 milyon 638 bin 603 turistle Almanya, sonra da 716 bin 991 turistle İngiltere takip etti. On aylık periyotta hava yoluyla Antalya'ya en çok turist gönderen diğer ülkeler ise sırasıyla Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, İsrail, Çek Cumhuriyeti ve Ukrayna oldu.