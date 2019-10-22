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Mısır ekmeği nasıl yapılır? Mısır ekmeği tarifi malzemeleri

Mısır unu ile yapılan mısır ekmeği Karadeniz mutfağının bize kazandırdığı en güzel lezzetlerden biri. Mısır ununun en çok kullanıldığı bu tariftte un içerisine tuz, süt ve az miktarda şeker eklenerek mayalandıktan sonra ya fırında ya da kızartma olarak pişirilen bu yemek severek tüketilmektedir. Peki, mısır ekmeği nasıl yapılır? Mısır ekmeği için gerekli olan malzemeler nelerdir? İşte mısır ekmeği tarifi...

22 Ekim 2019 Salı 19:27
Mısır ekmeği nasıl yapılır? Mısır ekmeği tarifi malzemeleri

Mısır unu ile yapılan mısır ekmeği Karadeniz mutfağının bize kazandırdığı en güzel lezzetlerden biri. Mısır ununun en çok kullanıldığı bu tariftte un içerisine tuz, süt ve az miktarda şeker eklenerek mayalandıktan sonra ya fırında ya da kızartma olarak pişirilen bu yemek severek tüketilmektedir. Peki, mısır ekmeği nasıl yapılır? Mısır ekmeği için gerekli olan malzemeler nelerdir? İşte mısır ekmeği tarifi...

Malzemeler

5 su bardağı mısır unu
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı yoğurt
1 çay kaşığı karbonat
1 tatlı kaşığı tuz
½ çay bardağı sıvı yağ
Aldığı kadar su

Mısır ekmeği nasıl yapılır?

Beş su bardağı mısır unu ile 2 yemek kaşığı beyaz un karıştırılır. Üzerine 2 yemek kaşığı yoğurt ve 1 çay kaşığı karbonat eklenir. Mısır ekmeği harcına 1 tatlı kaşığı tuz serpilip, yarım çay kaşığı kadar sıvı yağ eklenir. Hamurumuz istediğimiz kıvama gelene kadar yoğurulur. Yağlanan tepsiye mısır ekmeği hamuru dökülür ve fırında pişirilir.Mısır ekmeği sunuma hazırdır.

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Haber Tarihi: 22 Ekim 2019 Salı 19:27
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