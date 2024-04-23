Mısır duyurdu! Arap dünyasında hareketlilik

Başkent Kahire'de İrlanda Dışişleri Bakanı Micheal Martin ile basın toplantısı düzenleyen Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, ABD'nin Filistin'in BM'ye tam üyelik başvurusunu veto etmesi konusunda yöneltilen soruyu cevapladı.

"Filistin devletinin BM'nin tam üyesi olarak tanınmasını desteklemek için" Arap dünyasında yeni bir hareketliliğin olduğunu belirten Şukri, "bir sonraki adımın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu aracılığıyla atılacağını ve Filistin Devleti'nin BM'nin tam üyesi olarak tanınmasının desteklenmesi yönündeki oyların artacağını" söyledi.

Bunun da, henüz Filistin devletini tanımamış olan Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere diğer ülkeleri cesaretlendirebileceğini belirten Şukri, Filistin konusunda hazırlanması beklenen karar tasarısının Arap grubu tarafından desteklendiğini ifade etti.

İrlanda Dışişleri Bakanı Martin de "Avrupa Birliği'ndeki birçok ülkenin Filistin Devleti'ni tanımak ve Gazze Şeridi'ndeki şiddeti durdurmak için çalıştığını" söyledi.

Filistin'in BM'ye üyelik başvurusu

Filistin, 2011'de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak BMGK'de gereken desteği alamamıştı. Filistin 2012 yılında BM "daimi gözlemci statüsü"ne kavuşmuştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, 2 Nisan'da, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup göndererek, üyelik başvurularının yeniden ele alınması talebinde bulunmuştu.

Guterres de 3 Nisan'da BMGK'ye mektup yazarak, Filistin'in talebinin gündeme alınması çağrısı yapmıştı.

Filistin'in BM'ye tam üyeliği için BMGK'de müzakereye açılan karar tasarısı, daimi üye ABD'nin vetosuyla reddedilmişti.

ABD'nin "hayır" oyu kullandığı tasarıya, İngiltere ve İsviçre "çekimser", Rusya, Çin, Fransa, Cezayir, Malta, Ekvator, Guyana, Slovenya, Sierra Leone, Mozambik, Güney Kore ve Japonya "evet" oyu vermişti.