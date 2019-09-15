Mısır dövmesi yemeği | Birkaç dakikada hazırlanan pratik tarif!

Yaparken pratikliğine, yerken tadına inanamayacağınız, yöresel bir tarif: Mısır dövmesi yemeği. Peki ama mısır dövmesi yemeği nasıl yapılır? sütlü mısır dövmesinin tarifleri nelerdir? İşte detaylar...

Oldukça pratik bir tarifi sizler için derledik. Dilerseniz bu tarifi, bazı yörelered olduğu gibi, yemişlerle çeşitlendirebilirsiniz. İçimi çok rahat ve hafif bu yemeği, tarif defterinizin baş köşesine iliştirmeyi ihmal etmeyin.

Malzemeler

1 su bardağı haşlanmış mısır

1,5 çay bardağı haşlanmış yarma

2 yemek kaşığı un

4 su bardağı su

1 su bardağı süt

sıvıyağ

Yapılışı

Sıvıyağı bir tencereye alın ve unu ekleyerek kavurun.

Unu yakmadan suyu ve ardından da sütü ekleyerek kaynatın.

Kaynadıktan sonra yarma, mısır ve tuzu ekleyerek kaynatmaya devam edin.

10 dakikadan sonra kontrollü şekilde pişirin ve ocaktan alın.

Şimdiden afiyet oslun...