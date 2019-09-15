0553 313 94 23

Mısır dövmesi yemeği | Birkaç dakikada hazırlanan pratik tarif!

Yaparken pratikliğine, yerken tadına inanamayacağınız, yöresel bir tarif: Mısır dövmesi yemeği. Peki ama mısır dövmesi yemeği nasıl yapılır? sütlü mısır dövmesinin tarifleri nelerdir? İşte detaylar...

15 Eylül 2019 Pazar 13:28
Mısır dövmesi yemeği | Birkaç dakikada hazırlanan pratik tarif!

Yaparken pratikliğine, yerken tadına inanamayacağınız, yöresel bir tarif: Mısır dövmesi yemeği. Peki ama mısır dövmesi yemeği nasıl yapılır? sütlü mısır dövmesinin tarifleri nelerdir? İşte detaylar...

Oldukça pratik bir tarifi sizler için derledik. Dilerseniz bu tarifi, bazı yörelered olduğu gibi, yemişlerle çeşitlendirebilirsiniz. İçimi çok rahat ve hafif bu yemeği, tarif defterinizin baş köşesine iliştirmeyi ihmal etmeyin.

Malzemeler

  • 1 su bardağı haşlanmış mısır
  • 1,5 çay bardağı haşlanmış yarma
  • 2 yemek kaşığı un
  • 4 su bardağı su
  • 1 su bardağı süt
  • sıvıyağ

Yapılışı

Sıvıyağı bir tencereye alın ve unu ekleyerek kavurun.

Unu yakmadan suyu ve ardından da sütü ekleyerek kaynatın.

Kaynadıktan sonra yarma, mısır ve tuzu ekleyerek kaynatmaya devam edin.

10 dakikadan sonra kontrollü şekilde pişirin ve ocaktan alın.

Şimdiden afiyet oslun...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 13:28
  1. dövme mısır çorbası
  2. dövme mısır çorbası tarifi
  3. mısır yarması çorbası sütlü
  4. kastamonu mısır çorbası
  5. karadeniz mısır çorbası tarifi
  6. mısır dövmesi yemeği
  7. kırık mısır nerede satılır
  8. yarma mısır çorbası
  9. düdüklüde mısır çorbası
  10. mısır bulguru çorbası
  11. kırık mısır 50 kg
  12. mısırı çorba
  13. pratik çorba
  14. pratik tarifler
  15. kolay tarifler
  16. misafirlere kolay tarifler
  17. anında çorba
  18. şipşak çorba
  19. beş dakikada çorba

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Okay, “Geleceğimiz olan çocuklarımıza yatırımlarımız devam edecek”
    1. Başkan Okay, “Geleceğimiz olan..
    2. Tunus cumhurbaşkanlığı adaylarından..
    3. Aliağa Belediyesi spor okulları..
    4. Van Büyükşehir Belediyesinden ’işçi..
    5. THY yurt içi aktarmalı uçuş nasıl..
    6. Kulüp Başkanı Mustafa Karakaş: “Şehrin..
    7. Aksaray’da 381 adet tarihi eser ele..
    8. Gazeteci Şevki Yıldırım ölümünün 2...
    9. İstanbul'da okul çevrelerinde denetim
    10. Samsun’da icra memuruna saldırının..
    11. İİT Dışişleri Bakanları Konseyi..
    12. Yunan basını: AB, Erdoğan'ın..
    13. Hong Kong'da protestolar yasağa rağmen..
    14. Spot piyasada elektrik fiyatları
    15. Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı..
    16. Avustralya'da Lale Festivali coşkusu
    17. Bostanbaşı mahallesinin ulaşım ağı..
    18. Rus SU-35'leri İstanbul semalarında!
    19. Tekvando: Chiba Grand Prix
    20. Başkan Kavuş mahalle ziyaretlerine..
    21. Çavuşoğlu: Netanyahu’nun yaptığı..
    22. Çankırı'daki depremler
    23. Bakan Gül ve Vali Gül’den Mecidiye..
    24. Rize’de inşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı
    25. Dev maç Cüneyt Çakır'ın
    26. Tunus geçici Cumhurbaşkanı Muhammed El..
    27. Türk Sağlık Sen Konya Şube Başkanı..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan milli paralimpik..
    29. UEFA’dan Cüneyt Çakır’a görev
    30. Çavuşoğlu: "Ümmetin tümü birlikte..
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyanın en moderni olacak
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyanın en moderni olacak
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir