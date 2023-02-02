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Dünya Mısır, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Benin ile askeri işbirliği konularını görüştü
Dünya

Mısır, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Benin ile askeri işbirliği konularını görüştü

Mısırlı askeri yetkililer, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Benin'den mevkidaşlarıyla, askeri işbirliği konularında görüşmeler yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-02-02 07:03:00 -
Mısır, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Benin ile askeri işbirliği konularını görüştü

Mısır Ordu Sözcüsü Garib Abdulhafız'ın yaptığı açıklamaya göre, Savunma Bakanı Muhammed Zeki, ülkeyi ziyaret eden Demokratik Kongo Cumhuriyeti Savunma Bakanı Gilbert Kabanda Kurhenga ile Kahire'de bir araya geldi.

Görüşmede, iki bakan, uluslararası ve bölgesel gelişmelerin Afrika kıtasındaki istikrar ile güvenliğe yansımalarını, iki ülke arasındaki güvenlik ve askeri işbirliğini artırma imkanlarını ele aldı.

Mısır Genelkurmay Başkanı Üsame Asker ise başkent Kahire'ye gelen Beninli mevkidaşı Fructueux Gbaguidi ile görüştü.

Görüşmede, iki genelkurmay başkanı, Mısır ve Benin silahlı kuvvetleri arasında işbirliği imkanlarını masaya yatırdı.

 

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