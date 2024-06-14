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Sosyal Medya Sisi, Efendimiz'in (sav) kabrini ziyaret etti! 'Hangi yüzle' diye sordular
Sosyal Medya

Sisi, Efendimiz'in (sav) kabrini ziyaret etti! 'Hangi yüzle' diye sordular

Yeniakit Publisher
2024-06-14 17:14:00 - 2024-06-14 17:15:23
Sisi, Efendimiz'in (sav) kabrini ziyaret etti! 'Hangi yüzle' diye sordular

Abdülfettah Sisi, Hac ibadeti amacıyla geldiği kutsal topraklarda Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'İn (sav) kabrini ziyaret etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi hac ibadetini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gitti.

Sisi, Suudi Arabistan'da bugün Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (sav) kabrini ziyaret etti.

Sisi'nin ziyaretine ilişkin paylaşılan fotoğraf karesi sosyal medyada gündem oldu.

Sisi'nin fotoğrafına binlerce tepki yorumu geldi.
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