Sisi, Efendimiz'in (sav) kabrini ziyaret etti! 'Hangi yüzle' diye sordular
Abdülfettah Sisi, Hac ibadeti amacıyla geldiği kutsal topraklarda Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'İn (sav) kabrini ziyaret etti.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi hac ibadetini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gitti.
Sisi, Suudi Arabistan'da bugün Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (sav) kabrini ziyaret etti.
Sisi'nin ziyaretine ilişkin paylaşılan fotoğraf karesi sosyal medyada gündem oldu.
Sisi'nin fotoğrafına binlerce tepki yorumu geldi.
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