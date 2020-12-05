Misafirliğe gitmek yasak mı? | Uzmanlar sosyal mesafenin koronavirüs salgını için son derece önemli olduğunu belirtiyor. Hastalığın kimde bulunduğunun belli olmasının güç olduğu bu sebeple kapalı mekanlarda bir araya gelmenin riskli olduğu uzmanlarca belirtiliyor. Özellikle ev ziyaretleri, doğum günü kutlamaları, mevlit gibi toplu etkinliklerin yapılmaması gerektiği vurgulanıyor.

30 Kasım’da yapılan Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır” ifadelerini kullandı. Peki, misafirliğe gitmenin cezası nedir?

Misafirlikler yasaklandı mı? | Misafirliğe gitmenin cezası var mı?

Misafirlik yasak mı? Pek çok vatandaş misafirlik, ev ziyaretleri, kutlama gibi organizasyonların nasıl tespit edileceğini merak ediyor. Bartın, Kütahya ve Kastamonu'da ev ziyaretleri yasaklandı. Türkiye geneli içinse ihbarlar doğrultusunda cezalar veriliyor. Misafirliğe gidenlere kişi başı 3 bin 150'şer lira ceza veriliyor.