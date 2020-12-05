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Yaşam Misafirlikler yasaklandı mı? | Misafirliğe gitmenin cezası var mı?
Yaşam

Misafirlikler yasaklandı mı? | Misafirliğe gitmenin cezası var mı?

Misafirliğin yasak olduğu iller? | Koronavirüs salgını sebebiyle yeni tedbirler uygulanmaya başladı. Hafta içi ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamalarının yanı sıra pek çok tedbir alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamada ev ziyaretlerinin, mevlitlerin, taziyelerin yapılmaması gerektiğini ifade etmişti. Peki, misafirliğin cezası ne kadar? | Hangi illerde misafirliği gitmenin cezası var?

Yeniakit Publisher
2020-12-05 09:00:00 -
Misafirlikler yasaklandı mı? | Misafirliğe gitmenin cezası var mı?

Misafirliğe gitmek yasak mı? | Uzmanlar sosyal mesafenin koronavirüs salgını için son derece önemli olduğunu belirtiyor. Hastalığın kimde bulunduğunun belli olmasının güç olduğu bu sebeple kapalı mekanlarda bir araya gelmenin riskli olduğu uzmanlarca belirtiliyor. Özellikle ev ziyaretleri, doğum günü kutlamaları, mevlit gibi toplu etkinliklerin yapılmaması gerektiği vurgulanıyor.

30 Kasım’da yapılan Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır” ifadelerini kullandı. Peki, misafirliğe gitmenin cezası nedir?

Misafirlikler yasaklandı mı? | Misafirliğe gitmenin cezası var mı?

Misafirlik yasak mı? Pek çok vatandaş misafirlik, ev ziyaretleri, kutlama gibi organizasyonların nasıl tespit edileceğini merak ediyor.  Bartın, Kütahya ve Kastamonu'da ev ziyaretleri yasaklandı. Türkiye geneli içinse ihbarlar doğrultusunda cezalar veriliyor. Misafirliğe gidenlere kişi başı 3 bin 150'şer lira ceza veriliyor.

 

 

 

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