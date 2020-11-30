Misafirlik cezası ne kadar? Misafire gitmek yasak mı?

Polis, Jandarma ve Bekçiler tarafından koronavirüs tedbirlerinin sıkı sıkıya uygulandığı ve denetlendiği şu günlerde bazı kişiler de yasakları ihlal etmeye devam ediyor. Bazı illerde ev ziyaretlerinin yasaklandı. Misafirliğe gittiği ve misafir kabul ettiği tespit edilen kişilere ceza uygulanıyor.

Misafire gitmek yasak mı?

Sosyal izolasyonun temini, fiziki mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla bazı yerlerde misafirlik yasaklandı. Peki, Misafirlik cezası ne kadar?

Misafirlik cezası ne kadar?

Jandarma ve polis ekiplerince İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi hane ziyareti yasağının uygulandığı illerde misafir olduğu ve kabul ettiği tespit edilen kişilere evde bulunan kişi başına 3 bin 150'şer TL ceza veriliyor.

En son ev ziyaretlerinin yasaklandığı Bartın'da misafirliğe gittiği ve misafir kabul ettiği tespit edilen 5 kişiye 3 bin 150’şer TL cezai işlem uygulandı.



Jandarma ekiplerince İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı gereği M.Y., H.A., H.Y., A.Y. ve F.A. isimli şahıslara 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 15 bin 750 TL idari para cezası uygulandı.