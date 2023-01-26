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Gıda Mis gibi kokusuyla damak çatlatan un helvası tarifi
Gıda

Mis gibi kokusuyla damak çatlatan un helvası tarifi

Kandil gecelerinde pek çok kişi hazırladığı tatlıları, tuzluları komşularına ikram etmeyi tercih ediyor. Bu sebeple kandil günleri en çok araştırılan tariflerin başında un helvası geliyor. Peki, leziz un helvası nasıl yapılır? Tam ölçülü denenmiş un helvası tarifi:

Yeniakit Publisher
2023-01-26 12:27:00 -
Mis gibi kokusuyla damak çatlatan un helvası tarifi

Regaip kandili sebebiyle pek çok kişi un helvası tarifini araştırıyor. İşte, un helvası tarifi...

Un helvası nasıl yapılır?

Malzemeler:

2 su bardağı un

1 çay bardağı sıvı yağ

100 gram tereyağı

Yarım su bardağı ceviz

Şerbet için:

3 su bardağı süt

2 su bardağı şeker

Süt ve şekeri ocağa alın. Süt ısınıp şeker eriyince ocağın altını kapatın. Sütün kaynamasını beklemenize gerek yok. (Elbette pastörize edilmiş sütte bu işlemi yapabilirsiniz. Çiğ sütü ise önceden pişirmeniz gerekiyor.)

Bir tencereye tereyağı ve sıvıyağı alın.

Unu ekleyip orta ısıdaki ocakta unu kavurun.

Unun renginin dönmesi için 10-15 dakika kadar kavurmanız gerekecektir.

Unun rengi dönünce cevizi ekleyip kavurun.

Ardından şerbeti tencereye boşaltın. Ancak bu aşamada çok dikkat edin. Şerbetle un buluşunca etrafa sıçrayacaktır.

Afiyet olsun.

 

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