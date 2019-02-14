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Mirası reddetmek SGK maaşına engel değil

Murat Özdamar ve Muhammet Resuloğlu, bir okurumuz tarafından miras reddinin SGK maaşına etkisine ilişkin gazetemize yöneltilen bir soruyu cevapladı.

14 Şubat 2019 Perşembe 12:17
Mirası reddetmek SGK maaşına engel değil

Soru: Kalp krizi sonucu 10 gün önce rahmetli olan babamın ödeyemeyeceğimiz kadar borcu var. Babamın borçlarını ne benim ne de annemin ödeyebilmesi mümkün değil. Annem ve ben mirası reddetsek babamdan anneme maaşı bağlanabilir mi? Mehmet H.

Cevap: Sosyal sigorta hakkı vazgeçilemeyen ve devredilemeyen haklardandır. Kişi istemese bile bu hakkından mahrum bırakılamaz. Mirasın reddedilmesi, ölüm aylığına, açık ifade ile dul ve yetim aylığı almaya engel olmaz. Mirası reddetseniz de annenizin SGK’ya yazılı müracaatta bulunma halinde dul aylığı bağlanır. Ancak ölenin Bağ-Kur sigortalığına bağlı Bağ-Kur prim borcu varsa prim borcu ödenmeden maaş bağlanmaz. Prim borç miktarı da ödenemeyecek kadar yüksek değildir.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 12:17
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  7. Sosyal sigorta
  8. Sosyal sigorta hakkı
  9. Mirasın reddedilmesi
  10. ölüm aylığı
  11. dul ve yetim aylığı
  12. SGK
  13. Bağ-Kur
  14. dul aylığı
  15. Bağ-Kur prim borcu
  16. prim borcu
  17. Prim borç miktarı

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