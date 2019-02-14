Mirası reddetmek SGK maaşına engel değil

Soru: Kalp krizi sonucu 10 gün önce rahmetli olan babamın ödeyemeyeceğimiz kadar borcu var. Babamın borçlarını ne benim ne de annemin ödeyebilmesi mümkün değil. Annem ve ben mirası reddetsek babamdan anneme maaşı bağlanabilir mi? Mehmet H.

Cevap: Sosyal sigorta hakkı vazgeçilemeyen ve devredilemeyen haklardandır. Kişi istemese bile bu hakkından mahrum bırakılamaz. Mirasın reddedilmesi, ölüm aylığına, açık ifade ile dul ve yetim aylığı almaya engel olmaz. Mirası reddetseniz de annenizin SGK’ya yazılı müracaatta bulunma halinde dul aylığı bağlanır. Ancak ölenin Bağ-Kur sigortalığına bağlı Bağ-Kur prim borcu varsa prim borcu ödenmeden maaş bağlanmaz. Prim borç miktarı da ödenemeyecek kadar yüksek değildir.