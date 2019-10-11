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Miras oyununa torun uyandı! Gerçek ortaya çıktı

İşadamı Enver Paralı’nın milyonlarca liralık mirasının oğlu Ahmet Galip Paralı tarafından sahte vekâletname çıkarılarak ele geçirilmesi iddiasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı.TorunÖmerhan Kuru’nun iddiasını araştıran savcılık, vekâletnamenin sahte olduğunu belirleyerek dava açtı..

11 Ekim 2019 Cuma 08:35
Miras oyununa torun uyandı! Gerçek ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesine göre, mağdur işadamı Enver Paralı (78), 1 Ağustos 2013’te beyin kanaması sebebiyle özel bir hastanede tedavi altına alındı ve 12 Eylül 2013’e kadar yoğun bakımda tedavi gördü. Bu arada hastaneden ayrılması mümkün olmamasına rağmen, Sirkeci’deki notere gidip kendisi talep etmiş gibi, 28 Ağustos 2013 tarihli vekâletname düzenlendi. Vekaletname ile Paralı’nın değeri milyonlarca lira ile ifade eden menkul ve gayrimenkullerinin satışı ve devri, oğlu Ahmet Galip Paralı’nın (36) kontrolündeki başka şirketlere yapıldı.

‘Babam beni aramadı’

Durumu fark eden torunu Ömerhan Kuru (31) da savcılığa giderek dayısı Galip Paralı ve annesinin de aralarında bulunduğu kişilerden ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla şikâyetçi oldu. Savcılık soruşturma başlattı. Önce hastane kayıtları incelemeye alındı. Yapılan incelemede vekaletname tarihi olan 28 Ağustos’tan önce Enver Paralı’nın durumunun ağırlaştığı, ağızdan beslenmesinin durduğu, damar yolundan beslendiği, 1 Ağustos 2013’ten 12 Eylül 2013’e kadar hastaneyi hiç terk etmeden ‘aralıksız’ yatakta tedavi gördüğü belirlendi. İfadesi alınan Galip Paralı “11’inci Noter’deki vekaletnamenin düzenlenmesinde ben orada yoktum. Babam o gün beni aramadı. Bana vekalet vereceğini söylemedi. Babam hastaneden ne şekilde çıktı veya ayrıldı, bu vekaleti noterlikte nasıl verdi veya noterlik vekaleti nasıl düzenledi, bilemiyorum” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre bilirkişi, vekaletnamedeki imzanın mağdur Enver Paralı’nın imzaları model alınmak suretiyle taklit yoluyla sahte olarak atıldığına ve üretildiğine dair rapor verdi. Savcının iddianamedeki değerlendirmesine göre, Paralı’nın hastanede yatakta tedavi gördüğü süreçte oğlu Ahmet Galip Paralı’nın plan ve talimatı doğrultusunda şüpheliler (muhasebeci) Pınar Uygur ve (noter) Serpil Yıldırım iştirâk halinde ve irade birliği içinde sahte vekâletname ve imza sirküleri hazırladılar. Bu belgeler ile Ahmet Galip Paralı’ya babasının malvarlığı üzerinde ‘her türlü işlemi’ yapma yetkisi verdiler. Sonra da mağdur Enver Paralı’nın zararına olacak şekilde tüm malvarlığı üzerine haksız tasarruflarda bulundular. Milyonlarca lira değerindeki mülklerin satış ve devrini yaptılar. Hesaplardaki para ve hisseleri transfer ettiler. Çelişkili beyanlarla suçtan kurtulmaya çalıştılar. Enver Paralı’nın sağlık durumu ne notere gitmeye ne de kendisine getirilen 9 sayfalık kapsamlı bir sözleşmeyi okuyup imzalamaya müsait değildi. Süreç başından itibaren Ahmet Galip Paralı tarafından sevk ve idare edildi.

Devirlere el konuldu

Savcılık, bu vekaletname ile Galip Paralı’ya devredilen 34 taşınmaza, Nesrin Paralı ve Gonca Kuru’ya devredilen 69 taşınmaza ve çeşitli şirketlerin devredilen hisse senetlerine el koydu. Savcılık Galip Paralı ve diğer zanlılar hakkında iki ayrı ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan 15’er yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 08:35
  1. İstanbul
  2. Enver Paralı
  3. Vekaletname
  4. Ahmet Galip

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