Üç ayların manevi ikliminde müminlerin en çok araştırdığı gecelerden biri olan Miraç Kandili, 2026 takviminin de en merak edilen dini günleri arasında yer alıyor. İslam dünyasında Hz. Muhammed’in (S.A.V) Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yükseldiği bu mübarek gece, duaların arttığı, ibadetlerin çoğaldığı özel bir zaman dilimi olarak görülüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2026 dini günler takvimiyle birlikte “Miraç Kandili ne zaman, hangi gün?” sorusu da netlik kazandı.

2026 Miraç Kandili hangi tarihte?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 dini günler takvimine göre Miraç Kandili 15 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecek. Kandil geceleri dini takvimde akşam ezanıyla başladığı için Miraç Kandili, 15 Ocak Perşembe akşamı başlayacak ve Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece ibadetlerle ihya edilecek.

Miraç gecesi ne oldu?

Miraç, Hz. Muhammed’in (S.A.V) Mekke döneminde, zor bir süreçte, bir gece Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, ardından da semaya yükseldiği hikmet yüklü yolculuğun adıdır. Bu kutlu yolculuk, İslam inancında yalnızca bir “yükseliş” değil; aynı zamanda Allah’ın kudretine, rahmetine ve varlığın anlamına dair büyük bir tefekkür kapısı olarak kabul edilir.

Bu gece Kur’an-ı Kerim’de, “Kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı ne yücedir…” ayetiyle hatırlatılan önemli bir hadise olarak anılır. İslam dünyasında Miraç Kandili, bu yönüyle hem manevi derinliği hem de taşıdığı anlam nedeniyle en kıymetli gecelerden biri olarak görülür.