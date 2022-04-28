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Eğitim Minikler için 'Geleceğini Dönüştür' projesi!
Eğitim

Minikler için 'Geleceğini Dönüştür' projesi!

Türkiye genelindeki 9 okuldan 10 öğretmen, "Geleceğini Dönüştür" adlı bir proje ile yola çıktı. Proje kapsamında çocuklara, dönüşümün anlamı, nasıl yapıldığı ve kaynakların nasıl daha verimli kullanılabileceği öğretiliyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 22:26:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Bahar Kavuzkoz, Sedef Yılmaz, Özge Doğmaz, Ayten Samurkaş, Berkay Ekmekçi, Ezgi Korkmazoğlu, Havva Taflan, Seyhan Akkı, Tuğba Kaplan ve Nermin Veliya adlı öğretmenlerin ortak yürüttüğü "Geleceğini Dönüştür" adlı proje dikaktleri üzerine çekti.

Öğrencilere kaynakların nasıl daha verimli kullanabileceği öğretilen projede, atık malzemeler toplanarak sevimli, minik ve maharetleri ellerde yeni ürünlere dönüştürülüyor.

Öğretmenler geliştirdikleri projeye ilişkin amaçlarını şöyle sıraladı:

- Doğaya olan saygının gösterilmesi
- Öğrencilere yapılan etkinlikler ile yeteneklerinin ve farkındalıklarının arttırılması
- Sıfır atık kurallarının öğretilip bu kuralların yaşam şekline dönüştürülmesi
- Öğrencilerde kalıcı davranış değişikliklerinin sağlanması
- Olayı yaşayarak öğrenmeleri ve ortak karar alma kabiliyetlerinin geliştirilmesi

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