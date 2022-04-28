Minikler için 'Geleceğini Dönüştür' projesi!

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Bahar Kavuzkoz, Sedef Yılmaz, Özge Doğmaz, Ayten Samurkaş, Berkay Ekmekçi, Ezgi Korkmazoğlu, Havva Taflan, Seyhan Akkı, Tuğba Kaplan ve Nermin Veliya adlı öğretmenlerin ortak yürüttüğü "Geleceğini Dönüştür" adlı proje dikaktleri üzerine çekti.

Öğrencilere kaynakların nasıl daha verimli kullanabileceği öğretilen projede, atık malzemeler toplanarak sevimli, minik ve maharetleri ellerde yeni ürünlere dönüştürülüyor.

Öğretmenler geliştirdikleri projeye ilişkin amaçlarını şöyle sıraladı:

- Doğaya olan saygının gösterilmesi

- Öğrencilere yapılan etkinlikler ile yeteneklerinin ve farkındalıklarının arttırılması

- Sıfır atık kurallarının öğretilip bu kuralların yaşam şekline dönüştürülmesi

- Öğrencilerde kalıcı davranış değişikliklerinin sağlanması

- Olayı yaşayarak öğrenmeleri ve ortak karar alma kabiliyetlerinin geliştirilmesi