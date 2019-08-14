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Minik yüreklerin sevinci görülmeye değer

Iğdırlı fotoğraf sanatçısı Mehmet Özcan, başlatmış olduğu Sosyal Sorumluluk Projeleri ile insanların yüreğine dokunuyor.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:17
Minik yüreklerin sevinci görülmeye değer

Iğdırlı fotoğraf sanatçısı Mehmet Özcan, başlatmış olduğu Sosyal Sorumluluk Projeleri ile insanların yüreğine dokunuyor.


Sosyal Sorumluluk Projeleri ile 4 yılda 80 bin çocuğa ulaşan Özcan, aileleri ile mecburen yaylaya çıkmak zorunda kalan çocukların 3 ay şehirden uzak kalmalarını bir nebzede olsa unutturmak için proje başlattı. Iğdır’da yaylaya çıkan ailelerin çocuklarını sevindirmek ve onları mutlu etmek için takipçilerinin gönderdiği oyuncak ve kremleri çocuklara ulaştırdı. Oyuncaklar dolusu koliler ile yaylaya giden Özcan’ı gören çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, aileler ise çok memnun oldu.


Yaylada oynadıkları esnada yüzleri yanan çocuklar için krem ve oyuncak hediye eden fotoğraf sanatçısı ve öğretmen Mehmet Özcan, “Çocukların mutlu olacağı projeler ile ilgileniyorum. Şimdiye kadar 80 bin çocuk için köy ve şehirde adeta mücadele verdim. Bugün ise yaylada bulunan çocuklarımız için takipçilerimin gönderdiği oyuncakları getirdim. Çocuklar yaylada oldukları için 3 ay boyunca şehirden uzak kalıyor. Bende böyle bir proje başlatmak istedim. Bugün çocukların mutlu olmasına vesile olan takipçilerime çok teşekkür ederim” dedi.


Aile bireylerinden Yaşar Göçer ise “Hocalar bugün çocuklarımızı çok sevindirdi. Çocuklarımız burada oyuncak bulamadıkları için genelde taş ile oynanan oyunları oynuyorlardı. Hocalarıma geldikleri ve çocuklarımızı sevindirdikleri için çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.


Mehmet Özcan’ın sıradaki projesi ise, çocuklara boyama kitabı olacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:17
  1. fotoğraf
  2. sanat

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