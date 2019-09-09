Minik öğrencilere yaş pasta sürprizi

Tokat’ta minik öğrenciler yeni eğitim öğretim yılına yaş pasta keserek başladı.

Tokat’ta 635 okulda yaklaşık 106 bin öğrenci ve 7 bin 962 öğretmen için ilk ders zili çaldı. Okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri ilk kez okula gitmenin heyecanını yaşadı. Kimi öğrenciler anne ve babalarından ayrılmaktan zor anlar yaşarken, kimi öğrencilerde arkadaşları ile sınıflarında eğlendi. Yunus Emre İlkokulunda sınıfı öğretmeni Halime Tasa öğrencilerine yaş pasta sürpriz yaptı. Minik öğrenciler yeni eğitim ve öğretim hayatına pasta keserek girdi. Öğrenciler sürprizle günün stresini atarken arkadaşları ile eğlenceli dakikalar geçirdi.