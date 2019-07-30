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Minik Nehir ile ihtiyaç sahipleri için kan ve kök hücre bağışı

TUNCELİ (İHA) – Elazığ’da tedavisi sürenve Hemofagositik Sendrom Hastalığı tanısıkonan 6 aylık Nehir Arya ve diğer ihtiyaç sahipleri için Tunceli’de kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı.

30 Temmuz 2019 Salı 16:03
Minik Nehir ile ihtiyaç sahipleri için kan ve kök hücre bağışı

TUNCELİ (İHA) – Elazığ’da tedavisi sürenve Hemofagositik Sendrom Hastalığı tanısıkonan 6 aylık Nehir Arya ve diğer ihtiyaç sahipleri için Tunceli’de kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı.


Tuncelili Ali ve Çiğdem Yeşil çiftinin çocukları 6 aylık Nehir Arya’ya Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde Hemofagositik Sendrom Hastalığı tanısı konuldu. Hastanede tedavisine devam edilen ve ilik nakli bekleyen Nehir Arya ve diğer ihtiyaç sahipleri için Tunceli’de kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı. Türk Kızılayı Elazığ Şubesi’nden gelen kan alma aracı, merkez Cumhuriyet Caddesi üzerinde 10:00 ile 18:00 saatleri arasında gönüllülerden kan ve kök hücre bağışlarını kabul etmeye başladı. Bağışların 2 gün boyunca devam edeceği bildirildi.


Bağış kampanyasına ilişkin bilgi veren Kızılay yetkilisi Oğuz Adalı, “Salı ve Çarşamba günü saat 10.00 ile 18.00 saatleri arasında kan ve kök hücre bağışı işlemlerimiz devam edecek.Şuan hava sıcaklığının yüksek olmasından dolayı öğle saatlerinde yoğun bir bağış yok fakat akşam saatlerine doğru hava serinledikçe daha çok kişinin başvuru yapacağını ümit ediyoruz. Bütün vatandaşlarımızı da kan bağışına davet ederek duyarlı olmalarını istiyoruz” dedi.


Kan ve kök hücre bağış işlem işleminin kısa sürdüğünü dile getiren vatandaşlardanTurgay Demir “Halkımızı kan bağışına davet ediyoruz. Herhangi olumsuz bir durum yok,gelip rahatlıkla kan verebilirsiniz. İşlemler çok uzun sürmüyor. Gelin can verin, can olun” diye konuştu.


Kan ve kök hücre bağışında bulunan Yunus Kaya ise,“Bu ilk kan bağışım değil, daha önce dört kez kan vermiştim. İnsanlarla yardımcı olmak için kan vermemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 16:03
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