0553 313 94 23

Minik Leyla'nın dedesi sonunda patladı: Gecenin bir yarısı...

Ramazan Bayramının birinci günü Ağrı'da kaybolan ve 18 gündür haber alınamayan minik Leyla dedesi, sonunda patladı. Artık kimseye inancının kalmadığını ifade eden Zeki Aydemir, "Kafayı çeken gecenin bir yarısı beni arıyor" dedi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:01
Minik Leyla'nın dedesi sonunda patladı: Gecenin bir yarısı...

Ağrı'da, 18 gün önce, kaybolan Leyla Aydemir'i (4) arama çalışmalarına, sabah saatlerinde yeniden başlandı. Ekipler, köyü ve çevresini didik didik ararken, Leyla'nın dedesi Zeki Aydemir'e, Kars'ta kendisini 'hoca' olarak tanıtan kişinin söylediği evde de arama yapıldı.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Merkeze bağlı Bezirhane köyünde, 15 Haziran sabahı kaybolan Leyla Aydemir'i arama çalışmalarına sabah erken saatlerde tekrar başlandı. İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri ile JAK timinin ve korucuların katıldığı aramalarda, kadavra arama köpeği 'Mavi' de kullanılıyor. Batman'dan gelen avcıların dün akşam ayrıldığı Bezirhane köyünü defalarca arayan ekipler, çalışmaları çevre köylere taşıdı. Leyla'yı arama çalışmalarını sürdüren Van AFAD ekipleri, bugün de çalışmalarını sürdürüyor.

"UMARIM EMEKLERİMİZ BOŞA ÇIKMAZ"

Ekip amiri Faysal Işık, her yeri en ince ayrıntısına kadar aramaya devam ettiklerini belirterek, "Her gün yeni bir heyecanla aramalarımızı sürdürüyoruz. Umarım, emeklerimiz boşa çıkmaz ve Leyla'ya sağ salim ulaşırız" dedi.

"KAFAYI ÇEKEN GECENİN BİR YARISI BENİ ARIYOR"

Ekiplerin insanüstü çabalarla torununu aradığını belirten Zeki Aydemir ise birkaç gün önce Kars'a gidip, kendisini 'hoca' olarak tanıtan biriyle görüştüğünü söyledi. 'Hoca'nın, Leyla'nın olabileceğini söylediği bir evde de arama yapıldığını anlatan Aydemir, şunları kaydetti: "'Hoca', Leyla'nın Kars'ın bir köyünde tutulduğunu söyledi. Güvenlik güçleri ile birlikte 'hoca'nın söylediği köydeki eve gittik; ancak ev boştu. Artık kimseye inancım kalmadı. Bazı vicdansızlar bizimle dalga bile geçiyor. Kafayı çeken gecenin bir yarısı beni arayıp, 'Kızınız burada, şurada' diyor. Şaşırmış durumdayım. Artık telefonlarıma cevap vermek istemiyorum; ama bu kez gerçekten arayan olur, diye korkuyorum. Ne yapacağımızı şaşırdık. Allah öyle bir acıyı kimseye yaşatmasın."

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:01
  1. Van
  2. Kars
  3. İçişleri Bakanlığı
  4. Ağrı
  5. Batman
  6. Ramazan Bayramı
  7. kayıp leyla
  8. küçük leyla
  9. minik leyla

YORUM YAZ

  • HabibHabib2 sa önce
    Ülkenin farklı yerinden çocuk kaçırma ve şiddetli taciz olayları fetönün fedai timinin bir operasyonu olabilir mi? Acaba büyük bir şeyleri kamufle mi ediyorlar? Yemin töreninde iyi parti chp ve özellikle hdp milletvekillerine dikkat edilsin. Suikastçı biri meclise bile girmiş olabilir?
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bakan Soylu'dan Leyla ile ilgili açıklama
  1. Bakan Soylu'dan Leyla ile ilgili..
  2. Mardin lise taban puanları yüzdelik..
  3. Şok eden iddia: Fatih Sultan Mehmed'i..
  4. Ağrı Valiliğinden Leyla açıklaması
  5. Kadir İnanır yoğun bakımda mı? Kadir..
  6. 45 kaçak göçmen yakalandı
  7. Bu alışkanlıklar enerjimizi düşürüyor!
  8. Filipinler'de belediye başkanı keskin..
  9. Tantanacılık yöntemiyle yankesicilik..
  10. Muş'ta kardeşler arasında arazi..
  11. Milyonların duygularına tercüman..
  12. Muharrem İnce her şeyi anlattı: Seçim..
  13. Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 kişi yaralı
  14. Sosyal Güvenlik Kurumundan..
  15. Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı
  16. FETÖ’nün askeri yargı yapılanmasına..
  17. Şenol Güneş yıldız oyuncuyu azarladı:..
  18. FETÖ’den aranan üsteğmen yakalandı
  19. Leyla'dan kahreden haber geldi
  20. Minik Leyla'nın dedesi konuştu!
Terör sevici Mahsun'un filmini yayınladılar
Terör sevici Mahsun'un filmini yayınladılar
Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
İdam teklifi TBMM’ye geliyor
İdam teklifi TBMM’ye geliyor
2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
FETÖ'cü imamdan Erdoğan için ağza alınmayacak sözler!
FETÖ'cü imamdan Erdoğan için ağza alınmayacak sözler!
Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar
Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar