Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmaları sürüyor.

Yenisu köyü yaylasında ailesinin 10 Temmuz'da kayıp ihbarında bulunduğu minik Evrim'i arama çalışmaları 64 gündür devam ediyor.

ANNE VE BABASI TUTUKLANMIŞTI

Komando ekipleri tarafından arama köpeklerinden de yararlanılarak Evrim Atış'ın kaybolduğu bölgede yapılan arama çalışmalarında bugüne kadar bir ize ulaşılamadı.

Çadırda kardeşiyle yalnız bırakıldıktan sonra hayvanlara bakmak için uzaklaşan ailenin döndüğünde bulamadığını belirttiği minik Evrim'in babası Burhan, annesi Dilek Atış, kızlarının kaybolmasıyla ilgili verdikleri çelişkili ifadeler nedeniyle gözaltına alınmış, çift 23 Temmuz'da tutuklanmıştı. Dilek ve Burhan Atış'ın tutukluluk haline itiraz edilmiş, başvuruyu değerlendiren Zile Ağır Ceza Mahkemesi ise itirazı reddederek çiftin tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

DEDESİNİN MEZARI AÇILMIŞTI

Soruşturmada, baba Burhan Atış'ın, "kızının traktörden düşerek öldüğü ve babasının mezarına gömdüğü" yönünde verdiği ifade üzerine küçük kızın dedesi Sadık Atış'ın mezarı açılmış, herhangi bir ize rastlanamamıştı.

Minik Evrim'i arama çalışmalarında AFAD, JAK ekipleri, dalgıç polislerin yanı sıra Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı'nda 19 ay görev yapan ardından 6 ay boyunca Suriye'nin El Bab bölgesinde birçok başarılı operasyona imza atan "Kurtlar" adı verilen Tokat Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görev yapan komandolar da görev almıştı.