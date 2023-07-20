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Sosyal Medya Minik çarşaflı, kameralara yakalandı
Sosyal Medya

Minik çarşaflı, kameralara yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-07-20 12:51:00 -

Çarşaflı minik kızın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

İslam, her yaştan insana güzellik katıyor. Bunun en güzel örneği, minik kızın sosyal medyada yayılan görüntüleri oldu.

Islamist Agenda isimli Twitter hesabının yayınladığı videoda, çarşafıyla yürüyen sevimli çocuk büyük beğeni topladı.

Sosyal medya kullanıcıları videoyu beğeni yağmuruna tuttu.

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