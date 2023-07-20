Minik çarşaflı, kameralara yakalandı
Çarşaflı minik kızın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
İslam, her yaştan insana güzellik katıyor. Bunun en güzel örneği, minik kızın sosyal medyada yayılan görüntüleri oldu.
Islamist Agenda isimli Twitter hesabının yayınladığı videoda, çarşafıyla yürüyen sevimli çocuk büyük beğeni topladı.
Sosyal medya kullanıcıları videoyu beğeni yağmuruna tuttu.
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