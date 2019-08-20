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Minik Ali’den davul şov

Tunceli’de babasıyla birlikte davul çalan ve profesyonellere taş çıkartan 6 yaşındaki Ali Basık, izleyenleri mest etti.

20 Ağustos 2019 Salı 10:23
Minik Ali’den davul şov

Tunceli’de babasıyla birlikte davul çalan ve profesyonellere taş çıkartan 6 yaşındaki Ali Basık, izleyenleri mest etti.


İstanbul’da yaşayan Tuncelili minik Ali, mey ve zurna eğitmeni olanbabası Ali Basık (45) sayesinde bebekken müzikle tanıştı. Babasının çaldığı mey ve zurna ile büyüyen minik Ali, davula merak sardı. Şimdi 6 yaşında olan Ali Basık, babasıyla birlikte geldiği Tunceli’de bir parkta davul çaldı.Seyit Rıza Meydanı’ndaki parkta, prova yapan baba ile oğlun etrafını bir anda saran onlarca kişi, minik Ali’nin davulla yaptığı şovu cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Önce boyu kadar büyük davul ardından da küçük davulla babasının çaldığı zurnaya profesyonellere taş çıkaracak şekilde eşlik eden minik Ali’nin şovu, izleyenleri mest etti.


3 yaşından beri davul çaldığını belirten minik Ali, en büyük hayalinin pilot olmak olduğunu ve pilot olması halinde uçakta da davul çalmak istediğini söyledi.


Oğlunun 7 aylık dünyaya geldiğini ve 45 gün boyunca kuvözde kaldığını belirten baba Ali Basık," Ben de kendisine küçük bir davul aldım ve mahallede kapının önünde kendi kendine çalmaya başladı. Baktım ritim tutturuyor.Benim mey ve zurna dersleri verdiğim yerdeki çalışmaların da etkisinde kaldı. Ara ara tanıdıkların düğünlerine götürüyorum. Düğünlerde Ali davul çalıyor. Öncesinde prova almıyoruz. Ben çaldığım esnada direkt eşlik ediyor” dedi.


Kendisinin de müziğe ilgisinin çocuklukta başladığını dile getiren baba Basık, “Çocukken teneke çalıyordum. Bugünkü çocuklar çok şanslı. Ali’nin davulu var. Ben, tenekeden kendime davul yapmıştım. Un eleklerinden deriyle yapmış öyle öğrenmiştim.Ali’nin bugün davulu, piyanosu, baterisi, bendiri var. Bir sürü enstrümanı var. Ben, zurnayı da kendi kendime öğrendim. Çerçilerden plastik flüt almıştım. Başına kamış, ve emzik kenarı takmıştım. Tamamen zurnaya benzetmiştim. Tamamen kendi kendime öğrendim. Oğlum aileden öğrenmiş oluyor” diye konuştu.


Oğlunun okumasını istediğini aktaran baba, “Okulun yanında müzik yapmak isterse devam etmesini isterim. Ülkemiz, memleketimiz için hayırlı bir evlat, iyi bir insan olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 10:23
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