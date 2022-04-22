Minibüsten inen yolcuları hedef alan yan kesici böyle...

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "1.04.2022 günü Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde dolmuştan inen müşteki şahıs cebinden 2200 TL parayı çalmaya çalışan şüpheliyi fark etmesi ve parasını geri almak isterken darp edilmesi konusu ile ilgili olarak, Emniyet Müdürlüğünün yaptığı kamera destekli çalışmalarda konuyu gerçekleştiren şahsın M.O. olduğu tespit edilmiş, devam eden çalışmalarda Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince M.O. isimli şahıs yakalanarak 22.04.2022 günü çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmıştır.” denildi.

20.03.2022 günü Yenimahalle 1583 Sokakta faaliyet gösteren bir işyerinden meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin yapılan açıklamasa ise şu ifadelere yer verildi:

“10 top karışık kablonun çalınması konusu ile ilgili olarak Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yapılan kamera destekli çalışmalarda konuyu gerçekleştiren şahsın F.Ö. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş, 21.04.2022 günü şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 22.04.2022 günü çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmıştır.” (İLKHA)