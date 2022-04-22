  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsmail Demir müthiş gelişmeyi duyurdu: İlk teslimatı gerçekleşti

İmran Han'dan bu sefer çok sert tehdit! 'Erken seçim olmazsa başkente...'

Putin'den çok sert talimat: Sinek bile uçmasın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'daki saldırının arkasındaki kalleşliği açıkladı

Bu nasıl 23 Nisan? Bir yanda Mustafa Kemal bir yanda Türk bayrağına tekme!

Aliyev resti çekti! "Ermenistan bu anlaşmayı imzalamazsa..."

Hulki Cevizoğlu 'Bilgi sağlam yerden' dedi ve altılı masanın cumhurbaşkanı adayını açıkladı

'06.06.2022'ye dikkat' dedi ve olacakları sıraladı! Mustafa Kurnaz'dan şoke eden iddialar

Yineliyoruz: Bu rezilliğe dur deyin! İşte sapkınların Türkiye'deki işbirlikçileri

Temel fıkrası değil bu! CHP’li başkan, kendi tesislerinde zehirlendi
Yerel Minibüsten inen yolcuları hedef alan yan kesici böyle...
Yerel

Minibüsten inen yolcuları hedef alan yan kesici böyle...

​Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde dolmuştan inen yolcuyu gasp etmeye çalışan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 18:41:00 -
Minibüsten inen yolcuları hedef alan yan kesici böyle...

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "1.04.2022 günü Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde dolmuştan inen müşteki şahıs cebinden 2200 TL parayı çalmaya çalışan şüpheliyi fark etmesi ve parasını geri almak isterken darp edilmesi konusu ile ilgili olarak, Emniyet Müdürlüğünün yaptığı kamera destekli çalışmalarda konuyu gerçekleştiren şahsın M.O. olduğu tespit edilmiş, devam eden çalışmalarda Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince M.O. isimli şahıs yakalanarak 22.04.2022 günü çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmıştır.” denildi.

20.03.2022 günü Yenimahalle 1583 Sokakta faaliyet gösteren bir işyerinden meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin yapılan açıklamasa ise şu ifadelere yer verildi:

“10 top karışık kablonun çalınması konusu ile ilgili olarak Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yapılan kamera destekli çalışmalarda konuyu gerçekleştiren şahsın F.Ö. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş, 21.04.2022 günü şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 22.04.2022 günü çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmıştır.” (İLKHA)

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay