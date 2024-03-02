Minibüste para uzatma devrine son!

İBB Ak Parti'den arakladığı, toplu taşımada tam entegrasyonu sağlayan “Ücret Entegrasyon Projesi”ni hayata geçirdi. Minibüsten otobüs statüsüne geçen 9 araçta başlayan uygulama, kısa sürede İstanbul geneline yayılacak.

Proje sayesinde, İstanbul’un toplu ulaşımı, ücret entegrasyonuyla tam entegre hale gelecek. Böylece minibüs yolcuları da aktarma, ücretsiz ve indirim avantajlarından yararlanabilecek.

İBB SÜBVANSE EDECEK!

İBB Arnavutköy Kültür Merkezinde yapılan “Ücret Entegrasyon Projesi” tanıtım toplantısında konuşma yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, “ Kurduğumuz altyapı sistemini İstanbul’un genelinde kurgulayacağız.

İBB olarak hem İstanbul halkına konforlu entegre bir ulaşım hizmeti vermek hem de ulaşım esnafının sorunlarını çözmek için çalışıyoruz. Artık minibüsler de raylı sistemle, deniz yoluyla, otobüsle tam entegre olacak. Aktarmalı, ücretsiz, indirimli ödemeler İBB tarafından sübvanse edilecek” dedi.

Ücret entegrasyonundan ilk etapta 17+1 koltuk kapasitesindeki araçlar yararlanabilecek. Arnavutköy’deki proje kapsamındaki hatlar

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