Minibüslerde zamlı tarifeler açıklandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz hafta UKOME toplantısında alınan minibüs ve dolmuş zammını detaylarını sitesinden duyurdu. Tarifelere yüzde 25 zam gelirken indi-bindi ücreti de 2,5 liraya yükseldi.04 Eylül 2019 Çarşamba 17:34
Seçildiği günden beri zamlarla ve gerekçesiz işçi çıkarmalarla gündemden düşmeyen CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bugün dolmuş ve minibüslerin yeni tarifesini açıkladı. İBB'nin sitesinden ilan edilen tarifelere göre minibüs ücretlerine yüzde 25 zam geldiği görülürken indi-bindi ücretleri de değişti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yine bir zam duyurusuyla gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta UKOME'de yapılan toplantıda, minibüs ve taksi dolmuş hatlarına zam geldiği açıklanmıştı. Yeni tarife bugün İBB sitesinden ilan edildi.
Minibüs ücretleri yüzde 25 artırılırken, öğrenci 0-6 kilometre 1,5 lira, 6 kilometre sonrası 2 lira, 0-2 kilometre aralığı ücret (indi-bindi) ise 2,5 lira oldu.
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