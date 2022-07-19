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Yerel Minibüsle tanker çarpıştı! Yaralılar var
Yerel

Minibüsle tanker çarpıştı! Yaralılar var

Ankara'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle tanker çarpıştı. Olayda 8 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 08:27:00 -
Minibüsle tanker çarpıştı! Yaralılar var

Ankara Beypazarı ilçesi Kırbaşı Mahallesi’nde, tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü ile ASKİ’ye ait su tankeri çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 8 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Beypazarı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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