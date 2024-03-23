“Minibüse biniyorum” demişti! Makam aracı saltanatı kurmuş

2021 yılında katıldığı bir televizyon programında, “Makam araçlarını sattım kendim minibüsle gidip geliyorum” diyen CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın tam 67 makam aracı ortaya çıkınca herkes şaşırmıştı. Yine ABB Meclisinde yaptığı bir konuşmasında, “64 yaşındayım, bu yaşıma kadar haram yemedim, yedirmeye de niyetim yok” diyen Yavaş’ın yönettiği ABB’de son bir yıl içinde taşıt kiralama giderlerinde 25 kat artış olduğu bilgisi de herkesi şoke etti. “İsraf düzenini yıktık” diye övünen CHP’li ABB’de taşıt kiralama gideri 2022 yılında 4 milyon 728 bin 227,98 TL iken seçim öncesi yıl olan 2023 yılında tam 25 kat artışla 117 milyon 987 bin 035,85 TL’ye fırlamış. Taşıt kiralama giderinin, 2021 yılında 4 milyon 952 bin 284,55 TL olduğu göz önüne alındığında, son yıl yaşanan 25 katlık artışın şüpheli olduğu anlaşılıyor. ABB Denetim Komisyonu Başkanı Nihat Yalçın, “ABB’nin taşıt kiralama giderlerinde yıllık artış 25 kat! Soran olursa ‘Mansur Yavaş Ankara’da israf düzenini yıktı’ dersiniz” paylaşımıyla şüpheli artışa dikkat çekti.

5 milyar 982 milyon nerede?

İYİ Parti ABB Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım da Yavaş yönetimindeki ABB’nin şaibeli işlerine ilişkin şunları ifade etti: “Mansur Yavaş, Haber Global’de yaptığı açıklamada, ‘Makam araçlarını sattım, kendim minibüsle gidip geliyorum’ demiştir. Bu doğru değildir. Yavaş’ın makamına tahsisli araç sayısı 67’dir” ifadelerine yer verdi. Yıldırım 2022 Denetim Komisyonu Raporu’nu örnek göstererek; “Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin kanun gereği oylayarak görevlendirdiği 5 belediye meclis üyesi tarafından düzenlenmiş 2022 yılı denetim komisyonu raporu var. Belediye şirketlerinin dönem dönem Sayıştay tarafından denetiminden n verilere göre, ABB’de güncel rakamlarla 308 milyarın üzerinde bir kaynak harcandığını; ancak bu kaynağın sadece yüzde 3,27’sinin sosyal yardımlarda kullanıldığını tespit ettik. Emekliye verdiklerini ay bazında söyleyemiyorlar. Belediye kasasında olması gereken 5 milyar 928 milyonunu soruyoruz, söyleyemiyorlar. Para nerede?”

Son yılda dikkat çekici yükseliş

CHP yönetimindeki ABB’nin bütçe giderleri arasında en çok dikkat çekenler arasında bulunan “Diğer müşavir firma ve kişilere ödemeler” kaleminde yapılan harcamanın da 2023 yılında 3 milyar 203 milyon 556 binden, 1 milyar 573 milyon 634 bin liralık sıçramayla; 4 milyar 777 milyon 190 bin 307 Liraya yükseldiği görülüyor. “Gayrimenkul mal bakım ve onarım giderlerinin” ise son bir yılda 1 milyar 877 milyon 172 bin liralık sıçramayla; 2 milyar 975 milyon 537 bin 764 liraya çıktığı görülüyor. Sadece bu iki kalemde son bir yılda meydana gelen ani gider sıçramasının toplamı ise, 3 milyar 450 milyon 806 bin lirayı buluyor.