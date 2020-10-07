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Aktüel Minibüsçüler, mağdur oldukları gerekçesiyle eylem yaptı
Aktüel

Minibüsçüler, mağdur oldukları gerekçesiyle eylem yaptı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 12:00:15 -
Minibüsçüler, mağdur oldukları gerekçesiyle eylem yaptı

İSTANBUL (AA) - Gebze-Harem hattında toplu taşımacılık yapan minibüsçüler mağduriyetlerini dile getirmek için eylem yaptı.

Harem'de toplanan Gebze-Harem hattında çalışan minibüsçüler, Kadıköy ile Yakacık, Pendik ve Kartal arasında taşımacılık yapan minibüsçülerle Uzunçayır'da buluşup konvoy halinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önüne gitmek istedi.

Polisin izin vermediği minibüsçüler araçlarına binerek harekete geçti. Bunun üzerine yolu kapatan polis ekipleri geçişe izin vermedi.

Ardından kısa bir süre oturma eylemi yapan minibüsçüler yürümek isteyince çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Burada da polisle minibüsçüler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Minibüs sahipleri ve sürücülerinin Harem'de bekleyişi sürüyor.

Gebze-Harem Minibüsçüleri Derneği Başkanı Ramiz Yılmaz, kentteki metro, metrobüs ve Marmaray gibi toplu taşıma hatlarının devreye girmesiyle ekonomik kazançlarının düştüğünü, ailelerine bakmakta zorluk çektiklerini ve mağdur olduklarını belirterek, 14 aydır İBB'ye bağlı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünün sorunlarını çözmediğini iddia etti.

Yılmaz, İBB'ye giderek sorunlarını çözmek istediklerini dile getirdi.


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