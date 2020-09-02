Minecraft nedir? Minecraft indir kelimesi google’da en çok aratılan kelimeler arasında bulunuyor. Ancak Minecraft oyununun hem siber hem de ahlaki olarak zararları bulunuyor.

Minecraft'ın 3 platformu vardır: Java Edition, Bedrock Edition, Education Edition. Oyun, 180 Milyon kopyadan daha fazla sattı ve dünya tarihinin en çok satan oyunudur.

Minecraft nasıl oynanır?

Mine, Türkçe’de maden, Craft ise işlemek anlamına gelir. Oyunda çeşitli malzemeleri bir araya getirerek onlardan yepyeni bir malzeme çıkarılıyor. Crafting sistemi oyunun en büyük özelliği ve oldukça geniş bir yelpazeye sahip. Crafting ile kılıçlar, duvarlar, büyülü sistemler, kapılar, sandıklar, ocaklar, resimler ve daha birçok şey yapılıyor.Minecraft oyunu, küplerle çeşitli tasarımlar yapmayı sağlayan oldukça yaygın kullanılan bu oyunu İsveçli geliştirici Markus "Notch" Persson tarafından geliştirildi. 2011 yılında Mojang tarafından yayınlarak 2014 yılında Microsoft tarafından satın alındı. 17 Mayıs 2019’da piyasaya sürüldü.

Milyonların oynadığı Minecraft oyunu çok konuşulan oyunlardan biri haline geldi. Minecraft birinci tekil şahıs kamera açısıyla oynanıyor.

Minecraft indirme

Akıllı telefon ve tabletlere yönelik bu uygulamalar global çapta bugüne kadar bir milyon defa indirilmiş. Anca Minecraft oyunu indirenlerin göz ardı ettikleri bir durum var: Minecraft’ın eklentileri. Minecraft’ın eklentilerinde 87 adet zararlı uygulama tespit edildi.

Minecraft oldukça yoğun bir şekilde çocuklar tarafından kullanılıyor ve bu tip eklentiler ailelerinin haberi olmadan çocuklar tarafından cihazlara indirilebiliyor. Bu ise ciddi bir sorun teşkik ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Minecraft oyununun yasaklanması için harekete geçti. şiddete özendirdiği gerekçesiyle oyunu 2015 yılında inceleme altına aldı.

Minecraft indirmede yaş sınırlaması var mı?

Şiddete özendirdiği kanaatine varılırsa oyun hakkında hukuki yollara başvurulacaktı. Bakanlık hayatta kalma modunun şiddeti özendirebileceği yönünde şikâyet alınca oyunu gündemlerine aldı ve oyuna yaş sınırlaması getirilerek 7+ olarak değiştirildi.