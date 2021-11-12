Mine Kırıkkanat dayak yedi
Cumhuriyet'te köşe yazan Mine Kırıkkanat ile BAE'li iki turist arasında tartışma çıktı.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında Kadıköy'de meydana geldi. Mine Kırıkkanat ile bebek arabasıyla önünde ilerleyen Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu çift arasında tartışma çıktı.
Kaldırımda ilerleyemediği için tepki gösterdiği iddia edilen Kırıkkanat'a önce kadın turist müdahale etti. Kadın turistin tartakladığı Mine Kırıkkanat'a erkek turist gelerek tokat attı. Araya çevredekiler girdi.
Yüzünden yaralandığı belirtilen Mine Kırıkkanat, İskele Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Kırıkkanat daha sonra polis eşliğinde Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı.