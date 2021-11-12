  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Mine Kırıkkanat dayak yedi
Yerel

Mine Kırıkkanat dayak yedi

Cumhuriyet'te köşe yazan Mine Kırıkkanat ile BAE'li iki turist arasında tartışma çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 11:44:00 -
Mine Kırıkkanat dayak yedi

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Kadıköy'de meydana geldi. Mine Kırıkkanat ile bebek arabasıyla önünde ilerleyen Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu çift arasında tartışma çıktı.

Kaldırımda ilerleyemediği için tepki gösterdiği iddia edilen Kırıkkanat'a önce kadın turist müdahale etti. Kadın turistin tartakladığı Mine Kırıkkanat'a erkek turist gelerek tokat attı. Araya çevredekiler girdi.

Yüzünden yaralandığı belirtilen Mine Kırıkkanat, İskele Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Kırıkkanat daha sonra polis eşliğinde Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Cabbar

Nasıl bir bakteri olduğunu bilseydi belkide toptan temizlerdi.
  • Yanıtla

43

islama düşmanlık ettiği için dayak yemiştir kırıkkanat
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
TOGG'da Honda sürprizi
Otomotiv

TOGG'da Honda sürprizi

Türkiye'deki fabrikasını kapatan Honda'nın tecrübesi, artık yerli otomobil TOGG için kullanılacak. Honda'nın fabrika müdürü Murat Akdaş ve e..
ROKETSAN'dan 150 kilometre menzilli yeni hava savunma füzesi müjdesi
Teknoloji

ROKETSAN'dan 150 kilometre menzilli yeni hava savunma füzesi müjdesi

SavunmaSanayiST'nin sorularını yanıtlayan ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, 150 kilometre menzilli yeni bir hava savunma füzesi geliştiril..
Rus bombardıman uçakları, o ülkenin semalarında devriye uçuşunu sürdürüyor!
Dünya

Rus bombardıman uçakları, o ülkenin semalarında devriye uçuşunu sürdürüyor!

Rusya ile Belarus arasında imzalanan Birlik Devletleri Anlaşması doğrultusunda Rus bombardıman uçakları, Belarus semalarında 4 saat 36 daki..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay