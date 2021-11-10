Mimar Dağ: Çinli ve Rus yatırımcıların dikkati İstanbul’da

Sektördeki tecrübeleri ve araştırmaları doğrultusunda Osman Dağ, İstanbul’un Avrupa’daki diğer metropol kentlerle kıyaslandığında çok ucuz olduğunun altını çizdi ve ekledi: “Yerli yatırımcılar özellikle İstanbul’daki gayrimenkullere yatırım yaparlarsa oldukça büyük kazanç elde edebilirler.”

Bugüne kadar 3.200.000 metrekarelik inşaat alanına ulaşan ve Türkiye’nin en çok konut projesi üreten 2’nci firması ödülüne layık görülen Dağ Mühendislik, tecrübeleri ve sektörün beklentilerine göre yeni projeler üretmeye devam ediyor. Dağ Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Mimar Osman Dağ, inşaat sektöründeki gelişmeler ve jeopolitik faktörleri de göz önünde tutarak İstanbul’daki konut piyasalarını değerlendirdi ve yatırımcılara karlı yatırım tavsiyelerinde bulundu.

İhracatını her yıl artıran Türkiye’nin ticari merkez üssü İstanbul, yerli ve yabancı yatırımcıların odak noktası olmayı sürdürüyor. İstanbul’un beyaz yakalılar ve yöneticiler için çekim merkezi olduğu kadar aynı zamanda iş ve yaşam üssü olduğunu söyleyen Osman Dağ, İstanbul’a yapılan gayrimenkul yatırımlarının yatırımcılara karlı dönüşler getireceğini söyledi. Osman Dağ sözlerine şöyle devam etti: “İstanbul, yeni İpek Yolu’nun Asya - Avrupa bağlantısında en önemli transit noktasıdır. Bu özelliği ile diğer ülkelere ilave olarak son zamanlarda Çin ve Rus yatırımcıların da dikkatini çekmeye başladığı için sonraki yıllarda bu ülkelerden insanları da İstanbul’da fazlasıyla görmeye başlayacağız.

İstanbul Havalimanının, Yavuz Sultan Selim Köprüsünün, Kanal İstanbul’un, ve İstanbul Finans Merkezinin ticarete yansımasını ilerleyen günlerde daha da fazla görmeye başlayacak ve İstanbul’a ilave nüfus artışı getireceğine şahit olacağız. Fırsatları bitmeyecek olan güzel İstanbulumuzdaki nüfus artış hızının konut fiyatlarına yükselen oranlarda yansıması kaçınılmaz olacaktır, şimdiden İstanbul’a yapılan yatırımlar güçlü geri dönüşler getirecektir.”

Gayrimenkul Uzmanı ve Mimar Osman Dağ, “İstanbul’un jeopolitik açıdan önemi diğer Avrupa metropollerinden daha yüksek olmasına rağmen gayrimenkul fiyatları diğer Avrupa metropollerine göre oldukça ucuz kaldı. İstanbul konut fiyatlarını Avrupa’nın diğer metropolleri ile kıyaslarsak İstanbul Paris’ten 25 kat, Londra’dan 23 kat, Münih’ten 18 kat, Madrid’den 6 kat, Lizbon’dan 7,5 kat, İtalya Bolzano’dan 7 kat, Avusturya Innsbruck’tan ise 13 kat daha düşük konut fiyatlarına sahip. Tarihsel ve kültürel mirasının yanında taşıdığı jeopolitik önemiyle diğer Avrupa metropollerinden daha değerli olan İstanbul, gayrimenkul fiyatları ile Avrupa metropollerinden daha yüksek seviyelere çıkma potansiyelini taşımaktadır. İstanbul’un diğer metropollere kıyasla uygun kaldığını fark eden yabancı yatırımcılar son yıllarda yatırımlarını artırdı. Yerli yatırımcılarımızın bu bilinçle İstanbul’a yaklaşmasını ve konut yatırımlarını artırarak sahiplenmesini tavsiye ediyorum.” dedi.