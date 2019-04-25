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Milyonluk kaçış böyle sonuçlandı! Rezidansta enselendi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, bulunan bir dinlenme tesisine giren özel şirkete ait para nakil aracından 1 milyon 350 bin TL alıp kaçan soyguncu, İstanbul'daki bir rezidansta kıskıvrak yakalandı

25 Nisan 2019 Perşembe 17:42
Milyonluk kaçış böyle sonuçlandı! Rezidansta enselendi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, TEM Otoyolu üzerinde bulunan dinlenme tesisine giren özel bir şirkete ait para nakil aracından 1 milyon 350 bin TL alıp kaçan soyguncu İstanbul'daki bir rezidansta yakalandı. Hakkında 37 suç kaydı ile 7 ayrı suçtan arama kaydı bulunan soyguncuya yardım ve yataklık eden 1 kişi de saklandığı köyünde gözaltına alındı. İkili, adliyeye sevk edildi.

Soygun, 8 Nisan günü öğle saatlerinde, TEM Otoyolu'nun Velimeşe Mahallesi sınırlarında bulunan dinlenme tesisinde meydana geldi. Firmalardan toplanan paraları zırhlı ve korumalı nakil aracıyla bankalara götüren güvenlik görevlileri E.A. ile F.Ö., firmanın parasını almak için dinlenme tesisine girdi. Güvenlik görevlileri, iddiaya göre, içeri girip, çıktıklarında para nakil aracının kapısının açık olduğunu ve içindeki 1 milyon 350 bin TL'nin çalındığını fark etti.

Tekirdağ İl ve Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.  Yapılan incelemede, aracın kapısının zorlanmadan açıldığını belirledi. Soruşturma kapsamında F.O. ve E.A. ile güvenlik görevlisi E.C. ve bir süre önce işten ayrılan G.T. gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Özel ekip 180 saat görüntüleri incelendi

Olayın ardından Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelen 2 uzmanın da görev aldığı özel bir ekip oluşturuldu. Özel ekip, soyguncuların kaçma ihtimali bulunan güzergahları mercek altına aldı. Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve İstanbul'dan elde edilen güvenlik kameraları incelemeye alındı. 180 saat süren inceleme sonunda soygun olayında kullanılan lüks cip tespit edildi.

Cipin, İstanbul'daki bir galeriden görevlinin el ve ayakları bağlanarak, çalındığı ortaya çıktı. Cipin, çok sayıda gasp olayında kullanıldığı da belirlendi.

Rezidansta 75 bin lira ile  yakalandı

Elde edilen tüm delillerden, soygunu hakkında 37 suç kaydı ile 7 ayrı suçtan arama kaydı bulunan B.C.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. İz süren özel ekip, B.C.'yi İstanbul Avcılar'daki rezidans dairesine düzenlenen baskınla yakaladı. B.C. ile birlikte soygunda çalınan paranın 75 bin TL'si ele geçirildi. B.C.'ye yardım ve yataklık yaptığı belirlenen Y.K. da Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Yağmurca Köyü'nde yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Soyguncu rezidansta böyle yakalandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, TEM Otoyolu üzerinde bulunan dinlenme tesisine giren özel bir şirkete ait para nakil aracından 1 milyon 350 bin TL alıp kaçan soyguncu Bülent Caca'nın İstanbul'da gizlendiği rezidansta jandarmanın özel ekibinin operasyonu ile kıskıvrak yakalanma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Eve giren jandarma ekipleri, üzerinde atlet bulunan Bülent Caca'yı yakalayıp yere yatırarak, kelepçe takarak gözaltına alıyor.

1 dakikada soygun

TEM Otoyolu üzerindeki dinlenme tesislerinde para nakil aracının soyulma anlarının ilişkin görüntüler de görevliler aracı park ettikten sonra tesisin içine giriyor. Olay yerine bir ciple gelen soyguncular Bülent Caca ile Yılmaz Küçükköse, araçları geri manevra yaparak, nakil aracının hemen arkasına park ediyor. Soygunculardan biri önce şoför mahalline yüzü kapalı şekilde girip, aracın alarm sistemini devre dışı bırakıyor. Soyguncular, daha sonra kapısını açtıkları para nakil aracının içindeki kasada torbalar içindeki paraları 1 dakika içinde alıp, kendi ciplerine koyarak hızla olay yerinden kaçıyorlar

Tutuklandılar

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelen 2 uzman personel, Edirne il Jandarma Komutanlığı'ndan istihbarat ve asayiş ekipleri takviyeli, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nda oluşturulan uzman ekibin başarılı çalışmasıyla yakalanan soyguncular Bülent Caca ile Yılmaz Küçükköse, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 17:42
  1. Tekirdağ
  2. Kırklareli
  3. İstanbul
  4. Edirne
  5. Soygun
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