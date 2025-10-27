Milyonluk bungalov vurgunu: 11 ilde operasyon, 22 kişi tutuklandı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte sosyal medya hesapları üzerinden yüksek kâr vaadiyle bungalov ev kiralama dolandırıcılığı yapan bir şebekeyi takibe aldı. Çalışmalarda, kurulan çağrı merkezi üzerinden toplam 216 kişinin dolandırıldığı belirlendi.

11 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Şüphelilere yönelik 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda operasyon düğmesine basıldı. Diyarbakır merkezli olmak üzere Adana, Ankara, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kayseri, Mardin, Mersin, Bursa ve Antalya olmak üzere toplam 11 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 22'si "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HESAPLARDA YARIM MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerde, şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarında toplam 521 milyon 334 bin 200 liralık astronomik bir işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.