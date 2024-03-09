Milyonluk binaların önü hayvan otlağı

Adana’da bilinçsiz kentleşme nedeniyle milyonluk dairelerin önü hayvan otlama alanına döndü.

Merkez Sarıçam ilçesinde son 5 yılda binlerce apartman dairesi yapıldı. Ancak bilinçsiz kentleşme sonucu apartman dairelerinin önü genelde tarla olduğu için koyun ve keçi sahipleri de hayvanlarını otlatmak için o alanları kullanmaya başladı.

Yeni Adana Stadyumu’nun da yapıldığı ilçeye bağlı Çarkıpare Mahallesi’nde hem bozuk yollar hem de tarlalar nedeniyle milyon liraya satılan evlerin önü adeta otlağa döndü.

Çevrede oturan vatandaşlar ise duruma tepki gösterip ilçe belediyesinin biran önce yollarını yapmasını, boş tarlaların da sadece ekim için kullanılmasını, hayvan otlatmalarının başka yerde yapılmasını istedi.