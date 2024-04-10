Milyonluk Acun’dan ilginç itiraf! Gariban giderse içeri bile almazlar... ‘Gittiğimde benden ücret almıyorlar'

Ilıcalı, 343 Digital programına konuk oldu. Kazancına dair kaçamak cevaplar veren Acun Ilıcalı, "Türkiye'de çok sevilen programı yaparsan ona göre para kazanırsın" diyerek, tüm servetini TV8 için riske ettiğini dile getirdi.

Acun Ilıcalı, "TV8'i alıyorum, aldığım zaman verdiğim para 70 milyon dolar, 60-70 milyon dolar para veriyorum, bütün mal varlığım bütün servetim o, o zaman hepsini bir yere riske ediyorsun ki üstte kredi alıyorsun. Tutmasa ne olacak? Bu hamleler süper risk maddi korkum olmadığı için karşılığını aldım" ifadelerini kullandı.

Aylık kazancına ilişkin soruya da Acun Ilıcalı, "Onu bilmem mümkün değil benim, hesabını yapamayız. 13 ülkeden gelirimiz var kanalımız var. Ben o işlere karışmam. Ebru o işlere bakıyor" diye cevap verdi.

Gariban gitse içeri almazlar!

Geliri düşünüldüğünde gideceği restoranlar tahmin edilebilen Acun Ilıcalı, genellikle kendisinden ücret alınmadığını söyledi.

Bu güne kadar en çok borçlandığı girişimin TV8 olduğunu aktaran Acun Ilıcalı’nın açıklamaları sosyal medyada da gündem oldu.

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