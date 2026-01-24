  • İSTANBUL
Ekonomi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Milyonların yüreğine su serpen haber nihayet geldi! Bakan Bayraktar’dan o iddialara tokat gibi cevap!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, son günlerde kulislerde dolaşan ve vatandaşın huzurunu kaçırmaya çalışan spekülasyonlara son noktayı koydu. Kışın en çetin günlerini geçirdiğimiz şu günlerde, enerji maliyetleri üzerinden kurgulanan korku senaryoları Bakanlığın titiz çalışmasıyla yerle bir oldu.

Elektrik ve doğal gaz faturalarına zam yapılıp yapılmayacağı milyonlarca tüketici tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle maaş artışlarının ardından birçok kalemde fiyat yükselişi yaşanırken, temel ihtiyaçlar arasında yer alan enerji tarifelerinde yeni bir artış olup olmayacağı merak konusu oldu.

 

Konuya ilişkin açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’dan geldi. Bakan Bayraktar, Şubat 2026 dönemi için elektrik ve doğal gaz fiyatlarında herhangi bir zam planlaması bulunmadığını duyurdu.

 

Arz güvenliği ve mevcut stok seviyelerinin yeterli olduğunu vurgulayan Bayraktar, bu şartlar altında enerji tarifelerinde kısa vadede bir fiyat artışına gidilmesinin gündemde olmadığını belirtti. Böylece Şubat ayı için elektrik ve doğal gaz faturalarında zam yapılmayacağı netlik kazanmış oldu.

