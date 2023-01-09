Milyonların gözü Kabine toplantısına çevrildi! 2023'ün ilk kararları açıklanacak

2023'ün ilk Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de düzenlenecek. Yoğun gündemle toplanacak Kabine'de farklı konu başlıkları masaya yatırılacak.

En önemli gündem maddesi erken seçim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak dün Antalya'da yaptığı konuşmada, "Belki tarihini birazcık öne alacağımız seçimlerle ilgili hazırlıklarımızı zaten uzun bir süredir yürütüyorduk." diyerek erken seçim mesajı verdi. Erdoğan'ın üst üste verdiği mesajlar seçim tarihinin öne çekilebileceği ihtimalini güçlendirdi. 18 Haziran 2023 Pazar günü yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin; nisan ya da mayıs ayına alınabileceği konuşuluyor.

Milyonları gözü EYT'de

Çalışma hayatına yönelik düzenlemeler için Meclis takvimi de masaya yatırılacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yer aldığı kanun teklifinin hafta başında TBMM'ye sunulabileceği belirtiliyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerden sonra teklifle ilgili Genel Kurul sürecine geçilecek. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hayallerine kavuşacak.

Sözleşmelilere kadro düzenlemesi

Sözleşmelilere kadro düzenlemesinde de son düzlüğe girildi. Meclis başkanlığına sunulması beklenen taslağa göre 400 bini aşkın sözleşmeli personelin kadroya geçmesinin önü açılacak. Kadroya geçenler, 1 yıl aday memur olarak görev yapacak.

3600 ek gösterge konusu

15 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek 3600 ek gösterge konusunun da Kabine'de görüşülmesi bekleniyor. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte memurların ve memur emeklilerinin maaşlarında ve emeklilik tazminatlarında değişiklik yapılacak.

7'inci yargı paketi de görüşülecek

Kabine toplantısında 7'inci yargı paketi de görüşülecek konular arasında yer alıyor. Düzenleme ile çat kapı haciz işlemi son bulacak. Uyuşturucu bağımlısı suçluların tedavisi için özel cezaevleri kurulacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kabine toplantısında yapacağı sunumun ardından paket Meclis'e gönderilecek.

Yoğun bir ekonomi gündemi

Kabine'yi yoğun bir ekonomi gündemi de bekliyor. Enflasyonla mücadele, esnaf ve dar gelirlilere dair atılacak yeni adımlar Kabine toplantısında masaya yatırılacak. Bakanlar düzeyinde duyurulan orta gelirliler için ikinci el konut alımını da kolaylaştıracak çalışmalara ilişkin de kabinede Başkan Erdoğan'ın bilgilendirilmesi bekleniyor.