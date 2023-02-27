Milyonların gözü bu haberde! Yarın meclise geliyor

Milletvekillerinin deprem bölgesinde olması nedeniyle çalışmalarına 3 hafta ara veren Meclis'te mesai yeniden başlıyor. Genel Kurul'da öncelikle emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili teklif ele alınacak.

Yarın kabul edilmesi bekleniyor

AK Parti Meclis grubundan yapılan açıklamalarda, EYT düzenlemesinin Meclis açılır açılmaz görüşülerek yasalaşacağı vurgulandı. Bu çerçevede, EYT teklifinin yarın Genel Kurul’da kabul edilmesi bekleniyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "İlk gündem başlığımız EYT düzenlemesi. Düzenleme salı günü bitebilir" dedi

Teklifte herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Buna göre 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe başlayanlar emekli olabilecek. Emeklilikte yaş sınırı aranmayacak.

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İlk etapta 2.2 milyon kişi emekli olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından yürürlüğe girecek olan EYT düzenlemesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek.

Sigortalılık süresi ve prim gün sayısı şartlarını ilerleyen tarihlerde dolduracaklarla birlikte EYT düzenlemesiyle emekli olacakların sayısı, 4 milyon 800 bin kişiyi bulacak.

İlk maaşlar ne zaman yatacak?

Meclis Genel Kurul’da görüşüldükten sonra düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanacak. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvurular alınacak. İlk maaşların nisan ayında hesaplara yatırılması planlanıyor.

EYT'den sonra sıra borç yapılandırmada

Meclis Genel Kurulu’nda, EYT düzenlemesinden sonra vergi ve sigorta prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa teklifinin görüşülmesi bekleniyor.

Deprem Araştırma Komisyonu kurulacak

Meclis'te Deprem Araştırma Komisyonu da kurulacak. 5 siyasi partinin konuyla ilgili önergelerinin birleştirilerek Genel Kurul'da ele alınacak. Komisyon bölgede incelemelerde bulunacak ve uzmanlardan bilgi alacak. Depremlerin yol açtığı can ve mal kayıplarının önlenmesine yönelik kapsamlı rapor hazırlanacak.

Meclis Genel Kurulunda Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin genel görüşme yapılması da bekleniyor.