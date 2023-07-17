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Yerel Milyonları zimmetine geçirmişti.. Bakın nerede yakalandı!
Yerel

Milyonları zimmetine geçirmişti.. Bakın nerede yakalandı!

Yeniakit Publisher
2023-07-17 09:52:00 -
Milyonları zimmetine geçirmişti.. Bakın nerede yakalandı!

Denizli’de Acıpayam Adliye Sarayında Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan ve zimmetine 4,5 milyon lira geçirdiği iddiasıyla aranan müdür, JASAT tarafından Afyon’da saklandığı villada yakalandı.

Denizli’de Acıpayam Adalet Sarayında Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan M.A.D. hakkında, zimmetine para geçirdiği iddiasıyla Acıpayam Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında soruşturma açıldı. Geçen hafta başında görevine gelmeyen ve kendisine ulaşılamayan Yazı İşleri Müdürü M.A.D.’nin yaklaşık 4,5 milyon lira parayı zimmetine geçirdiği ve bu yüzden hakkında açılan soruşturma çerçevesinde arandığı bildirildi.

Firar eden müdürü yakalamak için çalışma başlatan Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri müdür M.A.D.’yi Afyonkarahisar’da saklandığı villada yakalayarak, Denizli ye getirildi. Adliyeye sevk edilen müdür, zimmet suçundan tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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