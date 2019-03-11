0553 313 94 23

Milyonları yakından ilgilendiriyor! Emeklilik için kritik uyarı

Emeklilikle ilgili kritik uyarılarda bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çıraklık döneminin emekliliğe yansıtılması gerektiğini söyledi.

11 Mart 2019 Pazartesi 15:48
Milyonları yakından ilgilendiriyor! Emeklilik için kritik uyarı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çıraklık döneminin emekliliğe sayılması gerektiğini belirterek, "Çırakların sigortalılık başlangıcı işe giriş tarihinden değil, çıraklık eğitimi döneminden başlatılmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, mesleki ve teknik eğitimin sürdürebilir kalkınma için "olmazsa olmaz" olduğunu bildirdi. Ara eleman sayısını artırmak ve esnaf-sanatkarlığın geleceğini korumak için mesleki eğitimin büyük önem taşıdığına işaret eden Palandöken, çocukların bu okullara yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Palandöken, devletin de katkılarıyla mesleki eğitimin öneminin her geçen gün arttığına dikkati çekerek, çıraklık sigortasının emekliliğe sayılmasını istedi.

Bendevi Palandöken, şunları kaydetti:

"Çıraklarımızın emekleri emekliliklerine yansıtılmalı"

"Çıraklığın önemi kavranmalı. Meslek liselerinden mezun olan çıraklar, ustalaşarak yöneldiği mesleğin devamlılığını sağlıyor. Ülkemizin ve esnaflığın geleceği için kendi mesleğini eline alan gençleri yönlendirmeliyiz. Stajyer ve çırakların çalıştıkları dönemde iş kazası, meslek hastalığı veya hastalık riskine maruz kalmaları durumunda kendilerine gerekli yardımların yapılması olumlu fakat yeterli değil. Meslek liselerinde staj yapılan ve iş öğrenilen çıraklık eğitim dönemi emekliliğe yansımıyor. Çırakların sigortalılık başlangıcı işe giriş tarihinden değil, çıraklık eğitimi döneminden başlatılmalı. İşi birebir sahada tecrübe ederek öğrenen çıraklarımızın emekleri emekliliklerine yansıtılmalı."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 15:48
  1. Türkiye
  2. Bendevi Palandöken
  3. Palandöken
  4. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
  5. TESK

YORUM YAZ

  • EşrefEşref10 dk önce
    Öğrenci olmadan 13-15 yaşında sigortasız çırak olarak çalışmaya başlayanlar ne olacak?
  • AHMETAHMET36 dk önce
    ARTIK BU KONUDA ADIM ATILACAKSA ATILSIN ..... YETTİ GARİ... BAK SADECE BU YÜZDEN BİLE OY VERMEKTEN VAZGEÇEBİLİREM.... ....
  • Muzaffer DuruMuzaffer Duru45 dk önce
    Bu konu yıllardır kanayan yara çıraklığımızda gerçekten emek harcadık çalıştık daha ne olsun
  • Ey milletEy millet56 dk önce
    Ezanı ıslıklayanlar provakör müydü?
  • atcatc1 sa önce
    bu uygulama yüzünden 13 yıllık kıdem tazminatımın üzerine 1 bardak su içtim

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'ne doğru
  1. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro..
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan..
  3. "Size bir sürprizimiz var" diyen..
  4. Fas'tan İİT ülkelerine..
  5. Gaziantep gıda sektörü Japonya açılımı
  6. Sağlık Bakanı Koca: "2023’e kadar..
  7. "Taş üstüne taş koyana 'evet' deyip,..
  8. Bitlis’ten ezana yapılan saygısızlığa..
  9. Kadınlar günü GTO’da coşkuyla kutlandı
  10. “Yüzde 2,6'lık büyüme memnuniyet verici”
  11. Bozbey, ‘Doğa Dostu Belediye Başkanı..
  12. Kadıköy'de denizde farklı yerlerde 2..
  13. "2019'u da rekorlar yılı olarak..
  14. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan..
  15. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih:..
  16. Kesin ihraç talebi Edremit’te şok..
  17. Kumar oynayan 61 kişiye 19 bin 840..
  18. Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti..
  19. Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 15..
  20. Karacabey’e Orman İşletme Müdürlüğü..
  21. CHP'de neler oluyor! Önce ihraç sonra..
  22. Tokyo Olimpiyatları baraj yönergesi..
  23. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "82..
  24. CHP’li Özel, feminist eylemcileri..
  25. Bakan Ersoy, Levent Vadisi’nde
  26. “Yüzde 2,6'lık büyüme memnuniyet verici”
  27. Gaziantep Alg Spor, Kireçburnu maçını..
  28. Aç kalan tilki, balıkla beslendi
  29. Adana’da şubat ayında 2 bin 27 araç..
  30. Ankara'da e-spor etkinliği yapıldı
Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'

Günün Karikatürü

10 Mart 2019
Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...