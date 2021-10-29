  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Milyonları ilgilendiriyor! Evlilere vergi indirimi, yarı zamanlı çalışma...
Gündem

Milyonları ilgilendiriyor! Evlilere vergi indirimi, yarı zamanlı çalışma...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamuda esnek mesai sistemine geçilmesi, doğum sonrası babalık izin süresinin artırılması, evli ve bekârlar için farklı vergi oranlarının getirilmesi, çocuğun, mecburi ilköğretim çağına gelinceye kadar ebeveynlerin yarı zamanlı çalışmasına ilişkin bir düzenleme yapılmasını talep etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 16:34:00 -
Milyonları ilgilendiriyor! Evlilere vergi indirimi, yarı zamanlı çalışma...

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesinde oluşturulan Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi konulu alt komisyona bazı tespit ve öneriler sunuldu.

Çalışan ve çalışmayan kadınlar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü bürokratları tarafından yapılan sunumda, Türkiye'de kadınların istihdama katılım oranının yüzde 28,9, kayıt dışı çalışma oranının ise yüzde 36,8 olduğu belirtildi.

Türkiye'deki 15 yaş üstü 31 milyon 623 bin olan kadın nüfusunun, 22 milyona yakını çalışmıyor.

Kırsalda çalışan kadınların yüzde 96'sı ücretsiz, aile işçisi ve kayıt dışı olarak çalışıyor.

Türkiye'de ücretli veya yevmiyeli çalışan kadınların oranı yüzde 30,6; işveren olarak çalışan yüzde 12,2; kendi hesabına çalışan oranı yüzde 17,1 olarak sıralandı.

Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın komisyona yaptığı sunumda yer alan öneriler şöyle:

Esnek mesai

Kamuda çalışan memurlar için çocuk ilköğretim çağına gelinceye kadar ebeveynlerin yarı zamanlı çalışmasına ilişkin bir düzenleme olmalı. Mesai saatlerinin kreş, okul öncesi eğitim kurumlarıyla giriş ve çıkış saatleriyle uyumlaştıracak şekilde birtakım çalışmaların yapılmasına ihtiyaç var.

Koronavirüs salgını süresince edinilen deneyimlerden yararlanarak kamuda esnek çalışmaya ilişkin kalıcı düzenlemeler yapılabilir, işin elverdiği ölçüde, tercihe bağlı olarak iş yerinde ve evden çalışma şeklinde hibrit modellerin uygulanması mümkündür.

Bakım sorumlulukları nedeniyle kamu görevlilerine tercihe bağlı olarak esnek mesai sistemi uygulaması da yine önerilebilecek çalışmalar arasında görünüyor.

Babalık izni süresi

Doğum sonrası ücretli babalık izni süresinin arttırılmasında fayda var

Kreş desteği, ücretli izinler başta olmak üzere doğum sonrası izinler artırılabilir, aile dostu vergilendirme politikaları uygulanabilir.

Evlilere vergi indirimi

Çalışanlara kreş için nakit desteğinin veya farklı teşviklerinin sağlanması,

ücretli analık, babalık izin sürelerinin arttırılması,

evliler ve bekârlar için farklı vergi oranlarının getirilmesi,

çocuk sayısına göre çalışanların vergi dilimlerinde düzenlemeler yapılması veya belli oranlarda vergi iadesinin sağlanması gibi düzenlemeler.

Ebeveynler çocuklarıyla birlikte tatil yapabilsin

Kadın işçilere doğum nedeniyle iş göremezlik halinde gelir kaybına uğramamaları için günlük kazancının tamamının ödenmesi,

esnek çalışma biçimleri güvenceli esneklik modeline uygun bir yapıya kavuşturulması,

ebeveynlerin dönüşümlü olmak koşuluyla yıllık izinlerini çocuklarının tatil dönemlerinde kullanabilecek şekilde esnetebilmesi yönünde öneriler yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cemevleri düzenlemesinde neler var? Cemevleri düzenlemesi maddeleri neler?
Aktüel

Cemevleri düzenlemesinde neler var? Cemevleri düzenlemesi maddeleri neler?

Alevi vatandaşları cemevilerin elektrik, su ve doğalgaz faturalarının devlet tarafından karşılanması, dedelere maaş bağlanması gibi talepler..
KKTC ve Türkiye et ile tırnak gibi!
Gündem

KKTC ve Türkiye et ile tırnak gibi!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) en büyük partisi, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Adayı Faiz Sucuoğlu, hafta sonu gerçekle..
İslam Memiş'ten kripto para, dolar ve altın uyarısı
Ekonomi

İslam Memiş'ten kripto para, dolar ve altın uyarısı

Ekonomist İslam Memiş, kripto paralar, dolar ve altın hakkında çarpıcı uyarılarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay