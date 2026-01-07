  • İSTANBUL
Ekonomi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Milyonları ilgilendiriyor! Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) değişti

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) yüzde 30 olarak uygulanan devlet katkısı oranı yüzde 20’ye indirildi. Düzenleme, yayımı itibarıyla yürürlüğe girdi.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) devlet katkısı yüzde 20’ye düşürüldü.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) yüzde 30 olarak uygulanan devlet katkısı yüzde 20’ye düşürülecek. Karar yayımı itibari ile geçerli olacak ve hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütecek.

